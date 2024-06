Nuovi furti con spaccata a Palermo. Sono stati presi di mira un ristorante a Sferracavallo e un supermercato nel quartiere Zisa. I ladri in entrambi i casi hanno spaccato la vetrina e si sono introdotti portando via soldi che si trovavano in casa e generi alimentari. Sono stati presi di mira un ristorante in piazza Beccadelli e un supermercato in via Parco Polo.

I danni provocati all’ingresso ammontano a diverse centinaia di euro.

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e quelle degli esercizi commerciali per risalire agli autori.

Furto in una società immobiliare

Nuovo furto con spaccata in una società immobiliare a Palermo. I ladri sono entrati nella sede in via Pasquale Calvi rompendo la porta finestra della sede e hanno messo a soqquadro tutti gli uffici. Si sta valutando se sia stato portato via qualcosa da dentro le stanze.

L’allarme è stato lanciato dai dipendenti non appena sono entrati. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed eseguito dei sopralluoghi per cercare tracce utili per risalire agli autori.

Furto con spaccata ad un tabacchi in via Messina Montagne

Qualche giorno fa nuovo furto con spaccata ad un tabacchi in via Messina Montagne a Palermo. I ladri hanno spaccato la vetrina e sono entrati nell’esercizio commerciale portando via soldi, tabacchi e altra merce esposta. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori che con una grossa pietra avrebbe spaccato l’ingresso e fatto razzia nel negozio.

Spaccata in corso Finocchiaro Aprile, colpo a negozio di telefonia

Ancora un furto con spaccata in un negozio di telefonia a Palermo. I ladri dopo aver spaccato la vetrina hanno portato via soldi e cellulari nel negozio in corso Finocchiaro Aprile a due passi dal tribunale.

Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e nel negozio.

Furto con spaccata nel negozio di Giglio Piccolo

Furto nel negozio Giglio Piccolo in piazza Mordini ad angolo con via La Farina, a Palermo. I ladri hanno rubato una Fiat 500 e una Giulietta e hanno usato le auto come ariete.

Hanno sfondato la vetrina e hanno portato via abbigliamento e merce da quantificare. Ingenti i danni provocati dall’azione dei malviventi. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi e cercato tracce utili per risalire agli autori. Le due auto sono state ritrovate bruciate allo Zen in via Capparozzo.

Furto con spaccata in un negozio in via Lincoln

Nuovo furto con spaccata ai danni di un esercizio commerciale a Palermo. Ad essere preso di mira la scorsa notte in via Lincoln un negozio gestito da un commerciante cinese. I ladri hanno spaccato la vetrina e portato via la cassetta di sicurezza con mille euro e poi hanno portato via anche merce esposta. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero avere ripreso i ladri in azione.