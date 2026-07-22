Colpi ai danni di attività commerciali ha interessato la città durante le ore notturne. I malviventi hanno colpito tra viale Regione Siciliana e viale del Fante, forzando gli ingressi di un’hamburgheria e di una pasticceria prima di scappare con i fondi cassa.

Il colpo all’hamburgheria Ficano in viale Regione

Il primo episodio si è verificato in viale Regione Siciliana nord-ovest. Qualcuno si è introdotto nell’hamburgheria Ficano dopo aver forzato la porta d’ingresso del locale. Una volta all’interno, i malviventi si sono diretti verso la cassa e hanno asportato il denaro contante contenuto al suo interno, per un valore complessivo di circa 500 euro, prima di far perdere le proprie tracce.

Saccheggiata la pasticceria Matranga in viale del Fante

Un secondo colpo è stato messo a segno ai danni della pasticceria Matranga, al civico 54 di viale del Fante. Anche in questo caso i malviventi sono riusciti a entrare dopo aver scardinato la porta d’accesso del negozio. Dalla struttura sono stati portati via sia la cassa automatica che il registratore di cassa. Il valore totale del bottino e l’entità dei danni arrecati all’attività sono ancora in fase di quantificazione.

Indagini condotte dai carabinieri

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali e della zona per risalire agli autori dei colpi.