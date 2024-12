Ancora incendi di cavi di rame rubati nella costa di Carini. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in un tratto arenile dove i ladri accumulano le matasse di cavi rubati e gli danno fuoco per togliere la guaina in gomma.

I cavi vengono coperti da sterpaglie e spazzatura. Ancora la scorsa notte un altro intervento, l’ennesimo sempre nella stessa zona.

Sono i residenti a chiedere l’intervento dei pompieri perché si alza una coltre di fumo nero e maleodorante che rende l’aria irrespirabile.