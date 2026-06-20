La Polizia di Stato ha sventato tre furti di rame nel nodo ferroviario di Palermo, arrestando tre giovani e denunciandone un quarto. Gli interventi, condotti dagli agenti del Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia in collaborazione con FS Security, hanno permesso di recuperare l’intera refurtiva. L’operazione ha evitato pesanti disagi alla circolazione dei treni, che in questi casi subisce rallentamenti, interruzioni e il malfunzionamento degli impianti di sicurezza e dei caselli.

Il furto sventato al parcheggio Cairoli

Il primo intervento è scattato la notte dello scorso 10 giugno all’interno dello scalo ferroviario palermitano. Gli agenti della Polfer, insieme alle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno sorpreso un uomo di 38 anni nel parcheggio Cairoli mentre caricava cavi elettrici dentro un cassonetto dei rifiuti. I poliziotti hanno accertato che i cavi, per una lunghezza complessiva di circa 450 metri, erano appena stati rubati a una ditta che si sta occupando dei lavori di riqualificazione della stazione centrale. Il materiale è stato subito restituito all’azienda e il 38enne è stato arrestato.

Cavi tranciati sulla linea Palermo-Bagheria

La sera successiva, l’11 giugno, la sala operativa ha segnalato un altro furto in corso lungo la tratta Palermo-Bagheria. Due giovani sono stati intercettati sul posto dagli agenti della Polfer, supportati da un poliziotto libero dal servizio. I due avevano già utilizzato un tagliatubi per recidere i cavi di rame, ma l’arrivo tempestivo della pattuglia ha bloccato l’azione prima che potessero dileguarsi. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato, mentre il complice, un minorenne di 17 anni, è stato denunciato a piede libero.

L’inseguimento in monopattino verso Villabate

A distanza di poche ore, un servizio di appostamento mirato ha consentito di bloccare l’ultimo tentativo di furto tra le stazioni di Palermo e Villabate. In questo caso i poliziotti hanno individuato un giovane di 22 anni impegnato a recidere i cavi della linea elettrica. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha cercato di fuggire a bordo di un monopattino elettrico lungo i binari. I poliziotti lo hanno raggiunto, bloccato e arrestato, mentre il mezzo utilizzato per il tentativo di fuga è stato posto sotto sequestro.