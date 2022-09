In carcere

La Polizia di Stato ha arrestato un 22enne palermitano accusato di diversi furti in appartamenti e strutture ricettive nella zona della stazione centrale a Palermo commessi tra il 6 aprile e il 19 aprile di quest’anno. Nei suoi confronti è stato eseguito un provvedimento di custodia in carcere, firmato dal gip. Secondo le indagini della polizia il giovane sarebbe l’autore di quattro furti portati a compimento e di due tentati e non riusciti per la reazione dell’inquilino o per la presenza di altri residenti.

Si trova già in carcere

Il palermitano, a dispetto della giovane età, vanta un “curriculum” criminale specifico di tutto rispetto, tanto da trovarsi già ristretto in carcere per altro furto. Il suo volto era già noto alle Forze dell’Ordine così come la sua “confidenza” con i furti e quando gli agenti della sezione “Investigativa” del Commissariato di P.S. “Oreto-stazione” hanno effettuato i primi riscontri sulla serie di furti e tentati furti compiuti nella stessa zona dal 6 al 19 aprile, chiaramente riconducibile per modalità e circostanze di tempo e di luogo ad un ladro seriale, il nome del 22enne è stato tra i primi a essere preso in considerazione dai poliziotti.

Incastrato dalle telecamere

Si è ritenuto di stringere il cerchio sul giovane, sulla base di riscontri stringenti e puntuali quali il riconoscimento effettuato attraverso la visione dei filmati girati da telecamere di zona, attraverso il riconoscimento di un particolare tatuaggio e infine attraverso il riscontro effettuato su una impronta repertata in una delle strutture depredate e ritenuta riconducibile all’uomo sulla base di perizie effettuate dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. Indagini sono in corso su altri analoghi furti.

Allarme furti di vetture a Palermo

Quattro auto sono state rubate in una sola notte in via Plauto nella borgata di Sferracavallo a Palermo. Due Fiat Panda e due Fiat 500. Ad alcuni dei proprietari delle auto sarebbe arrivata la telefonata con la quale si chiedevano i soldi per restituire la vettura.

Trovate dopo le indagini della Polizia

Gli agenti di polizia delle volanti arrivati nella zona hanno iniziato le ricerche. Nel corso della notte le vetture sono state ritrovate parcheggiate in via del Barcaiolo, in via Limone e il via Del Pesco. Le vetture sono state riconsegnate ai proprietari.

Lunga scia di furti

In queste ultime settimane è stato registrato un aumento di furti di auto. Altre cinque vetture sono state rubate durante il concerto di Venditti e De Gregori. Quattro erano state ritrovate allo Zen. Sono state rubate tre Fiat Cinquecento, una Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Panda. Dopo l’intervento delle volanti, tutte le auto sono state ritrovate allo Zen 2, a eccezione della Cinquecento.