I Carabinieri del Gruppo di Monreale hanno svolto una serie di verifiche straordinarie sul territorio per prevenire i reati diffusi nei principali centri della zona. Durante un controllo stradale a Bagheria, i militari hanno arrestato un ventenne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è sceso all’improvviso dall’auto, ha spinto con forza un carabiniere e ha tentato di fuggire a piedi prima di essere bloccato. Contestualmente, sono stati sequestrati circa 4,5 grammi di hashish in suo possesso.

Un arresto a Caccamo per maltrattamenti

Un secondo arresto è avvenuto a Caccamo, dove i militari sono intervenuti in un’abitazione a seguito della segnalazione di una lite familiare. Un trentunenne del posto, in evidente stato di alterazione alcolica e con precedenti, ha aggredito gli operanti con insulti e spintoni nel tentativo di ostacolare le verifiche. Entrambi gli arresti sono stati successivamente convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese.

Denunce a Santa Flavia, Misilmeri e Termini Imerese

A Santa Flavia le indagini sono scattate dopo la denuncia di una turista a cui erano stati rubati gli auricolari bluetooth in spiaggia. Localizzando il segnale dei dispositivi, i Carabinieri sono arrivati all’interno di un esercizio commerciale nelle vicinanze. La perquisizione ha permesso di recuperare la refurtiva, subito restituita alla proprietaria, e di sequestrare un tirapugni. Tre giovani palermitani — un ventenne noto alle forze dell’ordine e due minorenni incensurati — sono stati denunciati a piede libero per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

A Misilmeri, durante un posto di controllo sulla strada, i militari hanno denunciato un diciassettenne incensurato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 17,5 centimetri. A Termini Imerese, invece, un automobilista della zona è stato denunciato dopo essere stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Il bilancio dei sequestri di droga

Nel complesso, le attività di controllo hanno portato all’identificazione di 55 persone e alla verifica di 34 veicoli. Le sanzioni staccate per violazioni del Codice della Strada sono state nove, per un ammontare totale superiore a 9.000 euro, ed è stato sequestrato un motoveicolo.

Il bilancio si chiude con le segnalazioni alla Prefettura per uso personale di stupefacenti: tre persone sono state segnalate a Misilmeri e altre cinque durante i pattugliamenti tra Cefalù e Castellana Sicula, poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata nel corso delle operazioni è stata inviata al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale per gli accertamenti di rito.