Il gip di Palermo Stefania Brambille ha disposto gli arresti in carcere per Vincenzo Castrofilippo, detto “U Cane”, 54 anni, Daniele Carta, 26 anni, Andrea Grimaudo, 42 anni, Carta Giuseppe, 55 anni, e Carta Camillo detto Melo, 28 anni. Ai domiciliari è finito Arturo Spataro, 23 anni. Nelle indagini era coinvolto anche Placido Barrile ucciso a 34 anni da un killer al Cep dentro una Smart parcheggiata in via Paladini lo scorso 9 maggio.

Secondo le indagini della squadra mobile e dei carabinieri la banda avrebbe messo a segno almeno dieci colpi ai bancomat con l’esplosivo nel 2023. Le esplosioni degli Atm sono avvenute all’ufficio postale in via Pergusa, all’agenzia della Banca Sella in via Castellana, alla filiale della banca di credito cooperativo di Altofonte e Caccamo in viale Regione Siciliana, all’ufficio postale di Carini in via Nazionale, all’ufficio postale in piazza Russia, all’agenzia della banca Bper in via San Giovanni Di Dio, all’agenzia banca Bper in via Papa Sergio, all’ufficio postale in corso Calatafimi.

Agli indagati vengono contestati rapine, ma anche i furti in abitazione, in aziende edili e anche a Torretta in una serra indoor realizzata in una villa a Torretta. Qui si sono portati via 5 chili di marijuana.