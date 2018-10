Indaga la polizia

Furto al cinema Rouge et Noir in pieno centro storico a Palermo in piazza Massimo. I ladri hanno sfondato la vetrina e si sono introdotti dentro.

Dopo avere messo a soqquadro alcuni locali e si sono portati via una cassetta di metallo trovata al bar. Questa mattina e per ore la polizia ha eseguito i sopralluoghi per cercare di risalire a possibili impronte per risalire a chi ha messo a segno il colpo.

Sono intervenuti anche gli agenti della scientifica che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza anche attorno al cinema. Il bottino è da quantificare.