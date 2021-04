Furto nella facoltà di Agraria all’università di Palermo. Nella notte nel padiglione i ladri hanno portato via sei computer e una macchinetta per il caffè, un gruppo di continuità e un forno a microonde. Ad accorgersi del colpo i dipendenti non appena entrati negli uffici.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno passato al setaccio la sede della Facoltà per cercare possibili tracce utili per risalire agli autori del furto.

Ieri un nuovo furto era stato commesso nel Comune di Bagheria. Presi di mira questa volta gli uffici dei tributi dove sono stati trafugati alcuni computer. Qualcuno, nella notte, si è introdotto al piano terra dell’edificio comunale di corso Umberto I per intrufolarsi in tre diversi uffici al settore tributi da dove hanno portato via dei pc. Già nei giorni scorsi era stato preso di mira il settore Urbanistica.

“E’ evidente oramai che sembrano furti non casuali, mirati e collegati tra loro – sottolinea l’amministrazione comunale – si stanno colpendo uffici in settori strategici dove l’amministrazione comunale, senza clamore, sta portando avanti la sua azione» – evidenziano gli amministratori.

I carabinieri stanno indagando.

Alcuni filmanti delle telecamere presenti in municipio di un precedente furto sono già al vaglio degli inquirenti.

Intanto l’amministrazione comunale si sta muovendo non solo per implementare la video-sorveglianza ma anche per pendere in considerazione la sorveglianza armata.

Era l’11 aprile quando è stato messo a segno il furto negli uffici comunali dell’Urbanistica di Bagheria. Anche in quel caso i ladri si introdotti negli uffici ed hanno rubato tre pc, uno dei quali appena comprato dall’Ente e di nuovissima generazione. Sono intervenuto i carabinieri della compagnia di Bagheria che conducono le indagini che dovranno accertare come i ladri siano riusciti ad entrare, anche se è chiaro che è stato forzato il cancello di ingresso laterale; tra i segni di effrazione c’è anche una porta rotta.

Ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti comunali al momento dell’apertura questa mattina. Era la terza volta che l’Urbanistica si era registrato un furto in pochi mesi, non sono stati presi di mira altri uffici. Un’azione mirata contro l’azione degli ufficio nella repressione e abusivismo.