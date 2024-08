Arrestato un minorenne che aveva una pistola nel borsello

La polizia di Stato ha arrestato un 25enne gambiano accusato di furto aggravato. Nei giorni scorsi, un poliziotto, libero dal servizio, in via Rosolino Pilo, ha notato un cittadino straniero che lanciava da dietro una cancellata in ferro due biciclette per rubarle. L’agente lo ha bloccato e controllato.

Grazie anche all’intervento di una volante è stato portato in commissariato.

La scoperta di ulteriore refurtiva

Gli agenti hanno notato che il giovane avesse con se una borsa porta pc con all’interno un portatile, attraverso risconti investigativi, sono riusciti a ricavare un account intestato ad un uomo il quale, contattato, riconosceva senza ombra di dubbio come proprie sia le biciclette che il pc portatile. L’arresto è stato convalidato dal gip.

Furto con spaccata al Borgo Vecchio, arrestato un uomo

Furto con spaccata la scorsa notte nel negozio “Diverso” in via Domenico Scinà a Palermo. Un uomo ha danneggiato la vetrina, è entrato e ha riempito un trolley con tutti i liquori che è riuscvito a farci entrare.

Poco dopo una volante della polizia ha bloccato l’uomo e scoperto che era lo stesso che poco prima aveva portato le bottiglie dal locale. L’uomo è stato arrestato. In questi giorni è stato il secondo locale che vende vini e liquori, a essere danneggiato.

Qualcuno aveva sfondato la vetrina di un negozio di liquori di via Quintino Sella e portato via diverse bottiglie di alcolici.

I controlli generali delle forze dell’ordine

Un minorenne arrestato per porto d’armi. Due denunce e multe per quasi 22 mila euro. E’ il bilancio dei controlli delle forze dell’ordine nelle zone della movida anche questo fine settimana, in particolare in via Maqueda, nella zona tra i Quattro Canti e piazza Sant’Antonino, fino a piazza Giulio Cesare, ma anche in piazza all’Olivella e alla Vucciria.

Sono state impiegati gli agenti di polizia, carabinieri, vigili urbani e personale dell’Asp. In via Spinuzza, è stato intimato l’alt a due giovanissimi su uno scooter, ma uno di loro, il passeggero, ha tentato la fuga, salvo essere bloccato. Dopo una perquisizione, nella borsa di quest’ultimo è stata ritrovata una Beretta con matricola abrasa, con tanto di caricatore con 8 colpi, e pure un proiettile calibro 38. Il conducente del mezzo, invece, aveva con sé una piccola quantità di hashish e mille euro in contanti.

Il passeggero è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma clandestina mentre l’altro è stato multato. Durante i controlli in tre locali della movida sono state poi riscontrate diverse violazioni dalla mancata visita medica alla mancata formazione per i lavoratori, all’occupazione illecita di suolo pubblico e al mancato rispetto delle norme sui dehors.

Due dei titolari delle attività sono stati denunciati proprio per occupazione abusiva di suolo pubblico. In totale sono state inflitte sanzioni per 21.800 euro. Inoltre, durante i controlli, sono state identificate 156 persone, controllati 25 veicoli e accertate 6 violazioni del codice della che hanno fatto scattare multe per 3.500 euro.