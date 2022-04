Le indagini della polizia

La polizia di Stato ha identificato e denunciato per furto e ricettazione un uomo d 47 anni residente nella zona di via de Cantieri a Palermo accusato di un furto in casa di un avvocato commesso domenica 20 marzo. Il colpo era stato messo a segno nella zona di via Catania.

Il ladro era riuscito ad entrare e portare via anelli, orecchini, orologi e argenteria. Grazie alle indagini del commissariato Libertà i poliziotti hanno ritrovato parte delle refurtiva in casa dell’uomo e parte in un compro oro nella zona di via Oreto.

L’avvocato anche se fuori si era accorto della presenza dei ladri in casa. Era scattato l’allarme ed era arrivato un messaggio allo smartphone. Nonostante la tempestiva chiamata al numero di emergenza e l’arrivo delle volanti i ladri erano riusciti a fuggire.

Le indagini hanno portato i poliziotti nell’appartamento dell’uomo residente in quello che viene definito il palazzo di ferro mentre il resto della refurtiva nel compro oro. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato per ricettazione.