Furto di cavi della Tim nel palermitano. I tecnici dell’azienda telefonica hanno denunciato ai carabinieri il furto di 600 chili di cavi avvenuto a Termini Imerese. Il primo in contrada Corte Vecchia contrada e il secondo in contrada Brocato. Sono in corso le indagini per risalire alla banda che ha messo a segno i colpi.

I furti di rame nel Palermitano

I ladri hanno rubato oltre 300 metri di cavi di rame a Partinico in contrada Arnao. E’ stato un operaio dell’Enel a denunciare ai carabinieri cosa fosse successo. Chiamato perché alcuni residenti sono rimasti senza energia elettrica il dipendente si è accorto che l’impianto era stato saccheggiato. Sono in corso gli interventi di manutenzione per garantire di nuovo la fornitura elettrica. Intanto i carabinieri stanno cercando di individuare i ladri che nella zona di Partinico hanno messo più volte a segno furti di cavi di rame creando problemi e disservizi a uffici, scuole e abitazioni.

L’Enel comunica che la linea è stata già riattivata e i cavi di rame rubati sono stati sostituiti con quelli in alluminio. L’erogazione elettrica è stata già ripristinata.

Portone in fiamme a Partinico

Dato alle fiamme il portoncino di un’abitazione questa notte a Partinico. E’ accaduto in via Barranca, strada a pochi passi dall’istituto superiore Ipsia “Corbino”. Qualcuno ha appiccato le fiamme anche se i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, non hanno trovato alcuna traccia di innesco sul posto.

Appare chiaro comunque la natura del raid doloso, dal momento che non si potrebbe spiegare altrimenti un incendio partito dall’esterno dell’immobile. In casa in quel momento non c’era nessuno. Ad abitarvi una donna che però si trovava altrove quando qualcuno ha innescato le fiamme.

Oltre ai pompieri è intervenuta anche la polizia di Stato che ha avviato le indagini. Si sta anzitutto provando a capire chi potrebbe avercela con la donna al punto da averle incendiato il portone di casa, andato parzialmente danneggiato.

