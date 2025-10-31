Nuovo furto a Palermo. I ladri sono entrati in azione la scorsa notte in via Brasa, nei pressi dell’Università di Palermo. Alcuni malviventi hanno preso di mira la cartoleria Vaccaro, nota attività della zona frequentata da studenti e residenti

. I ladri, dopo aver rotto il catenaccio della porta di legno dell’attività, sono riusciti ad introdursi all’interno del negozio. Una volta dentro, hanno razziato diversi articoli di cartoleria e portato via anche la cassa.

Durante la fuga, però, qualcosa è andato storto: la cassa, probabilmente troppo pesante o mal trasportata, è caduta in mezzo alla carreggiata di via Ernesto Basile, a poca distanza dal luogo del furto. A segnalarla sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno allertato le forze dell’ordine.

E’ intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di ricostruire il percorso dei ladri.