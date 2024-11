Ladri in azione in un ristorante pizzeria a Palermo. I ladri hanno mandato in frantumi la vetrina del locale Biga che si trova in via Amari a pochi passi dall’incrocio tra via Roma e piazza Sturzo. I ladri hanno fatto irruzione nel locale e portato via i soldi in cassa e alcune bottiglie di vino. Le indagini sono condotte dalla polizia. Quanto i poliziotti sono arrivati in zona i ladri erano già fuggiti. Questo colpo è stato messo a segno a distanza di un anno esatto dall’ultimo che il locale aveva subito.

Furto con spaccata al ristorante Sicilia e Dintorni

Nuovo furto con spaccata della vetrina è stato messo a segno in un ristorante a Palermo. I ladri sono entrati nel locale Sicilia e Dintorni in via Messina Marine. Dopo aver danneggiato l’ingresso e provocato diversi danni hanno portato via soldi che si trovavano in cassa e diverse bottiglie di vino e prodotti alimentari. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito i titolari e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Sventato furto alla Lidl di via Roma, nei guai due studentesse

Tentato furto alla Lidl di via Roma a Palermo. Due studentesse Erasmus, di origine spagnola sono state fermate dalla guardia giurata del noto supermercato pochi attimi dopo essere uscite con della merce rubata.

La ricostruzione

La giovani – di 20 e 24 anni – erano state notate mentre nascondevano del cibo e alcuni prodotti esposti nei reparti. Uscite, sono state fermate da una delle guardie giurate che controlla l’ingresso. Dopo aver accertato il furto, sono stati chiamati i carabinieri, le due ragazze sono state portate in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Il valore della merce rubata si aggirerebbe attorno ai 70 euro.

Furto alla Pizzeria Damì in via Mariano Stabile, ladri rubano cassa e mance

Soltanto ieri, un furto nella pizzeria Damì nella centralissima via Mariano Stabile di Palermo. I ladri hanno impiegato diversi minuti per forzare la saracinesca ed entrare nel locale. I ladri hanno portato via i soldi che c’erano in cassa e i soldi delle mance dei dipendenti che avrebbero dovuto dividersi durante le feste di Natale. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso i due giovani a volto coperto che hanno messo a segno il colpo e che hanno tentato di manomettere le telecamere.

Furto con scasso in un ristorante a Palermo, ‘è il secondo colpo da quanto abbiamo aperto’

Poche ore prima, un altro furto con scasso in un ristorante a Palermo in via Meli. I ladri hanno spaccato al saracinesca e la vetrina e portando via numerosi oggetti dal locale. Le indagini sono condotte dalla polizia. Grande rammarico e dolore per i tre giovani proprietari che hanno investito nel capoluogo. “Con grande dispiacere informiamo i nostri clienti e la comunità locale che, questa notte, tra venerdì e sabato, Brama Cocktail & Cucina è stato vittima di un grave furto con scasso.