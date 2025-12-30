Nuova spaccata ai danni di un ristorante con un bottino misero e un insulto finale registrato dalle telecamere. Poco prima delle 6 di questa mattina, il ristorante Carlotta’s di via dell’Artigliere a Palermo, è finito nel mirino di un malvivente che ha agito con estrema determinazione. Dopo aver bersagliato la vetrina con una serie di pietrate e una raffica di calci, l’uomo è riuscito a scivolare sotto la porta d’ingresso per dirigersi immediatamente verso il bancone. Una volta raggiunta la cassa, il ladro ha però scoperto con disappunto che all’interno erano custoditi soltanto pochi spiccioli.

Mentre l’allarme del locale continuava a suonare, l’intruso ha deciso di abbandonare la struttura, non prima di aver rivolto un commento offensivo ai proprietari, catturato chiaramente dai sistemi di videosorveglianza. Fabio Carlotta, gestore del ristorante, ha espresso profonda amarezza sottolineando come la zona sia ormai diventata invivibile.

Secondo il ristoratore, i filmati mostrano l’intera dinamica, dall’irruzione fino alle parolacce pronunciate poco prima della fuga. Carlotta ha ribadito che l’episodio rappresenta soprattutto un pesante danno economico per la riparazione degli infissi, spingendolo a consegnare le riprese alle forze dell’ordine per facilitare l’identificazione del responsabile.

L’assalto a Carlotta’s non è un caso isolato, ma si inserisce in una preoccupante escalation di episodi simili che stanno colpendo diverse attività commerciali della città.

Soltanto pochi giorni fa, il bistrot St’Oliva in via Principe di Villafranca ha subito un trattamento analogo. In quell’occasione, un uomo ha utilizzato un piccone per sfondare la vetrina e rubare appena dieci euro e un paio di bottiglie di superalcolici. Il titolare Enrico Taormina si è detto scoraggiato dalla situazione, pur confermando la volontà di non mollare, e ha invocato interventi più massicci per garantire la sicurezza del territorio.

A completare questo quadro di insicurezza si aggiunge il colpo messo a segno la notte di Natale presso un distributore Esso in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Belgio. In quella circostanza, una banda ha utilizzato un’auto rubata come ariete, agganciando la saracinesca per scardinarla con la forza. Nonostante la violenza dell’impatto e i gravi danni strutturali causati, i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote senza riuscire a prelevare il denaro dalla cassa. Su quest’ultimo episodio sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del tentato furto.