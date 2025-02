Nuovo furto con spaccata a Palermo. I ladri sono entrati nel bar Marsicano in corso Tukory 258. Hanno aperto la saracinesca e danneggiato l’ingresso.

Poi si sono portati via il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di sorveglianza nella zona.

Furto punto Enel in corso Tukory

Furto on spaccata nel punto Enel in corso Tukory a Palermo. Nel corso della notte i ladri sono riusciti a entrare nel punto informazioni e hanno portato via materiale e alcuni dispositivi informatici.

Le indagini su questo ennesimo furto ai danni di un esercizio commerciale sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Furti in via Maqueda e via Napoli

Ancora furti con spaccata a Palermo. I ladri sono entrati in due esercizi commerciali che si trovano a pochi passi. Uno in via Maqueda e altro in via Napoli.

Nel primo caso il colpo al locale di street food “Passami ù coppu”, che si trova all’altezza in via Maqueda all’altezza di via Venezia. I malviventi hanno scardinato la saracinesca e hanno fatto irruzione nel locale, portando via il registratore di cassa.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il furto, il bottino è ancora da quantificare. Sono state acquisite le immagini delle telecamere per risalire a chi è entrato in azione.

Un altro furto è stato poi messo a segno in un negozio di alimentari che si trova a pochi metri, in via Napoli. Anche in questa circostanza i ladri hanno scardinato la saracinesca del Mercato Maqueda e dopo avere passato al setaccio il locale si sono impossessati di soldi in contanti. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Furto in un cantiere edile in via Pietro Nenni, rubati attrezzi per 20 mila euro

Furto a un cantiere edile in via Pietro Nenni a Palermo. I ladri hanno fatto irruzione nell’aria dell’impresa Falesi e portati via attrezzi e materiali per oltre 20 mila euro.

A lanciare l’allarme è stato il titolare dell’impresa non appena sono arrivati i primi operai e hanno constatato il furto. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che sono intervenuti per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

Pare che nel cantiere non ci fossero telecamere, ma i militari stanno cercando di acquisire i filmati degli impianti piazzati in zona.

Tentato furto di escavatore a Villa Tasca

Hanno cercato di rubare un escavatore in un cantiere in via Tasca Lanza a Palermo. Il tentato furto è stato sventato dall’intervento delle guardie giurate dell’istituto di vigilanza Sicil Security.

I tre giovani sono stati portati in commissariato dai poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo. L’allarme è scattato nella sala operativa dell’istituto di vigilanza.

Dalle telecamere collegate le guardie giurare hanno visto alcuni giovani aggirarsi dentro il cantiere edile. Sono state inviate le pattuglie e chiesto l’intervento delle volanti della polizia. Tre giovani hanno tagliato la catena del cancello principale e, a bordo di un escavatore, stavano uscendo. A quel punto è arrivata la polizia.

Gli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno bloccato un ragazzo di 23 anni, arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso: è stato preso in strada, era appena uscito dal cantiere e si trovava dentro l’escavatore.

L’arresto è stato convalidato dal gip. Fermati altri due giovani dalle volanti denunciati a piede libero: il sospetto che facciano parte della banda che ha assaltato il cantiere edile. Intanto proseguono le indagini: si cercano dettagli utili dall’analisi delle telecamere di videosorveglianze.