Ha aperto da qualche settimana e lo store Deichmann calzature in via Roma a Palermo che si trova nello storico palazzo Monteleone è stato oggetto di un furto con spaccata. Come altri esercizi commerciali in via Roma, uno fra tutti la Rinascente, ha subito danni provocati dall’azione di ladri. Secondo lo stesso metodo hanno danneggiato una delle vetrine, sono entrati e hanno portato via diverse paia di scarpe. Sono in corso indagini per risalire agli autori.

Ladri in una tabaccheria a Isola

Il titolare di una tabaccheria in viale Saraceni a Isola delle Femmine (Palermo) ha visto tre uomini uscire dal suo locale dopo che poco prima hanno forzato la saracinesca. I tre sono fuggiti e sono stati inseguiti dal commerciante. Il bottino del colpo è da quantificare anche se pare che l’intervento dei negoziante abbia evitato danni ancora più grossi all’esercizio commerciale. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.

Ladri in una lavanderia in via La Franca

Ladri in azione in una lavanderia a gettoni in via Sebastiano La Franca, vicino all’ospedale Policlinico a Palermo. I malviventi sono riusciti a portare via dalla Speed Queen una cassetta contenente il denaro e sono fuggiti con il bottino. I militari hanno acquisito le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza. Ad accorgersi del furto il titolare che ha chiamato i carabinieri. Sono stati portati via circa 500 euro tra banconote e monete.

Gli ultimi colpi

Negli ultimi dieci giorni è stata registrata un’escalation di furti ai danni di asili nido, uffici comunali e soprattutto attività commerciali. In una sola notte, tra il 18 e il 19 dicembre scorsi, i ladri hanno provato a entrare in tre tabaccherie in diversi punti della città, in un emporio gestito da commercianti cinesi e nel bar pasticceria Amari23 di via Emerico Amari dove una guardia giurata è riuscita a sventare l’assalto.