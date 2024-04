La polizia di Stato ha arrestato un giovane di 25 anni e una ragazza di 26 anni accusati di furto con spaccata ai danni di un negozio di ottica nella zona di viale delle Scienze a Palermo. A segnalare la presenza dei due ladri un cittadino che ha visto i due in azione. Il testimone ha visto i due rompere la vetrina, mettere fuori uso le telecamere esterne ed entrare nell’esercizio commerciale e razziare oltre 40 paia di occhiali griffati dal valore di 10mila euro. I due sono stati bloccati e arrestati poco distanti dal negozio tra corso Tukory e corso Re Ruggero. Gli occhiali sono stati restituiti al titolare dell’ottica.

Furto sventato in via Principe di Belmonte

La polizia ha sventato un furto ad esercizio commerciale ed ha tratto in arresto un uomo, mentre stava tentato di effettuare una spaccata. Il capillare presidio del territorio in una zona che corre al confine tra le strade della movida giovanile e Borgo Vecchio, ha consentito alla polizia di Stato di intervenire in tempo ed impedire che un furto con spaccata, in una ferramenta di via Principe di Belmonte, fosse portato a compimento.

Le edicole prese di mira

Furto con spaccata nell’edicola in via Principe di Villafranca all’altezza di via Caltanissetta. I ladri hanno rotto la vetrina e portato via soldi, gratta e vinci e alcuni oggetti in vendita. È la terza edicola che viene presa di mira in via Villafranca nelle ultime settimane. All’appello mancava quest’ultima che adesso è stata derubata. Era successo all’esercizio commerciale all’altezza di via Dante, poi era toccato a quella nei pressi di via Siracusa. La tecnica sempre lo stessa. Si sfonda la vetrina e si porta via tutto quello che si trova. Sono in corso indagini per risalire agli autori anche grazie alle telecamere che sono presenti in zona.