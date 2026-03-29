Colpo la scorsa notte ai danni di un’attività commerciale a Isola delle Femmine, dove qualcuno si è introdotto in una rivendita di ferramenta e materiale edile situata in via Libertà. I malviventi sono riusciti a sottrarre merce e attrezzature per un valore complessivo stimato intorno ai 10mila euro, dileguandosi poi senza lasciare tracce immediate.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero approfittato dell’oscurità per scardinare uno degli accessi del locale e agire indisturbati, puntando con decisione a materiali di valore e articoli tecnici facili da piazzare sul mercato nero. Il danno economico per i titolari dell’attività è ingente, aggravato non solo dal valore della refurtiva ma anche dai danneggiamenti subiti dalla struttura durante l’effrazione.

Sull’episodio indagano ora i carabinieri, che nelle prime ore del mattino hanno effettuato i rilievi scientifici all’interno del negozio alla ricerca di impronte digitali o tracce biologiche lasciate dai responsabili. I militari dell’Arma stanno inoltre procedendo all’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona e dei sistemi di sicurezza privati degli edifici limitrofi per identificare i mezzi utilizzati per la fuga e il numero dei componenti della banda.