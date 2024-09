I ladri hanno scardinato la saracinesca la scorsa notte e hanno messo a segno due furti in un bar e in un supermercato a Palermo.

Furto al Dantes Cafè

Il primo colpo al bar Dantes Cafè. Due giovani ripresi dalle videocamere hanno forzato la saracinesca e si sono portati via il registratore di cassa. I due giovani sarebbero stati bloccati dalla polizia.

La reazione dei proprietari

“É l’ennesimo furto che subiamo e siamo profondamente amareggiati e stanchi di questi atti di violenza che fanno male a noi, a voi comunità del Dante Café ed in generale ai cittadini onesti di Palermo – dicono i titolari del bar – Come sempre, ci rialzeremo, non ci lasceremo intimidire e continueremo a servire la nostra comunità con amore e dedizione. Grazie a tutti coloro che ci supportano e che continueranno a supportarci anche in questo momento difficile”.

Furto al supermercato Conad

Il secondo colpo nel supermercato Conad di via Messina Marine. Sono entrati nel supermercato e hanno rubato dei prosciutti. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Rapina al supermercato MD di Villabate, magro bottino di 100 euro

Rapinatori in azione al supermercato Md di via Giulio Natta a Villabate (Palermo). In due incappucciati e uno pistola in pugno hanno minacciato il cassiere. I due si sono portati via circa 100 euro che si trovavano in cassa. Dopo la fuga dei rapinatori i dipendenti hanno lanciato l’allarme. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

