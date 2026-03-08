Il gasolio a Palermo ha superato la soglia dei 2,3 euro e la scorsa notte a Partinico qualcuno ha pensato di fare un grosso rifornimento.

I ladri sono entrati nella sede della ditta Dusty srl in contrada Incastrona e hanno portato via decine di litri dal gruppo elettronico che alimenta la struttura.

L’azienda gestisce il servizio di nettezza urbana del comune palermitano. E’ stata anche rubata una batteria. Sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per risalire agli autori del colpo.