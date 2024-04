I carabinieri del reparto Territoriale di Termini Imerese e della compagnia di Cefalù, hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini, della procura della Repubblica di Termini Imerese, nei confronti di cinque indagati, tra i 20 e 29 anni, tutti originari e residenti a Palermo, accusati a vario titolo di furto aggravato in concorso e furto in abitazione ed aggravato.

Le indagini

Le indagini nascono dopo il furto di tre furgoni Piaggio Porter verificatosi nei mesi di gennaio e febbraio del 2023 a Castelbuono e Trabia, nonché del furto di una moto Yamaha T-Max, nel Comune di Termini Imerese, rubata dal garage del proprietario dove il mezzo era custodito. I militari nel corso dei controlli hanno fermato un’auto con a bordo cinque giovani che stavano transitando per le vie del centro del comune. Da qui sono iniziate le indagini che hanno permesso di scoprire i presunti autori dei colpi.

Tentato furto a Ficarazzi

Ha cercato di rubare l’auto in pieno giorno a Ficarazzi (Palermo) in via Mattarella. Un giovane con il volto coperto dal cappuccio della felpa aveva già aperto la Fiat 500. Non ha fatto i conti con la proprietaria che aveva parcheggiato l’auto davanti l’abitazione. La donna ha iniziato ad urlare e riprendere il giovane che non appena si è visto scoperto è fuggito via insieme ad un complice che l’aspettava a bordo di una Fiat Punto. “Io la tua faccia non me la dimentico – ha urlato la donna che ha postato il video sui social – Hai cercato di rubarmi la macchina proprio davanti casa. Io ti consumo”.

Garage nel mirino

Agenti delle Volanti sono intervenuti in viale Della Libertà, dove era stato segnalato un furto presso alcuni garage. Sul posto gli agenti sono entrati nell’edificio indicato dal richiedente e qui, effettivamente, hanno immediatamente notato diversi garage aperti: sui varchi d’accesso erano visibili chiari segni di effrazione. Durante questo primo controllo, i poliziotti hanno udito un rumore provenire da uno dei garage aperti, come di un tentativo di accendere una moto e, immediatamente dopo, hanno visto uscire un uomo che stava scappando a piedi.