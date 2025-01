Furto a un cantiere edile in via Pietro Nenni a Palermo. I ladri hanno fatto irruzione nell’aria dell’impresa Falesi e portati via attrezzi e materiali per oltre 20 mila euro.

A lanciare l’allarme è stato il titolare dell’impresa non appena sono arrivati i primi operai e hanno constatato il furto. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che sono intervenuti per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

Pare che nel cantiere non ci fossero telecamere, ma i militari stanno cercando di acquisire i filmati degli impianti piazzati in zona.

Tentato furto di escavatore a Villa Tasca

Hanno cercato di rubare un escavatore in un cantiere in via Tasca Lanza a Palermo. Il tentato furto è stato sventato dall’intervento delle guardie giurate dell’istituto di vigilanza Sicil Security.

I tre giovani sono stati portati in commissariato dai poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo. L’allarme è scattato nella sala operativa dell’istituto di vigilanza.

Dalle telecamere collegate le guardie giurare hanno visto alcuni giovani aggirarsi dentro il cantiere edile. Sono state inviate le pattuglie e chiesto l’intervento delle volanti della polizia. Tre giovani hanno tagliato la catena del cancello principale e, a bordo di un escavatore, stavano uscendo. A quel punto è arrivata la polizia.

Gli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno bloccato un ragazzo di 23 anni, arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso: è stato preso in strada, era appena uscito dal cantiere e si trovava dentro l’escavatore.

L’arresto è stato convalidato dal gip. Fermati altri due giovani dalle volanti denunciati a piede libero: il sospetto che facciano parte della banda che ha assaltato il cantiere edile. Intanto proseguono le indagini: si cercano dettagli utili dall’analisi delle telecamere di videosorveglianze.