Indaga la polizia

Un’impresa edile sta realizzando un palazzo in via Trabucco a Palermo. In un mese il cantiere è stato violato due volte e sono stati portati via attrezzi e materiali nel cuore della notte.

Era successo ad inizio del mese. E’ successo di nuovo questo fine settimana. Anche questa volta il titolare dell’impresa ha chiamato la polizia e segnalato la presenza di un grosso buco nella recinzione del cantiere.

Da qui i ladri hanno portato via diversi attrezzi e materiali. Il danno è ancora da quantificare.

Le indagini della polizia non escludono nessuna pista. I continui assalti al cantiere potrebbero rappresentare la possibilità di imporre il pizzo ai lavori. Quello dei continui furti nei cantieri, si sa per esperienza e come emerso in tante indagini delle forze dell’ordine, rappresenta uno dei sistemi per imporre il 3 o il 5% sui lavori che sta eseguendo l’impresa.

Il titolare del cantiere ha riferito ai poliziotti che sono andati nel cantiere per eseguire un sopralluogo di non avere subito richieste estorsive e minacce.