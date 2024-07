Un nuovo furto ha colpito gli uffici del Comune di Palermo in piazza Giulio Cesare. I ladri sono entrati negli uffici dello Stato civile e dei Tributi, mettendo a soqquadro i locali e portando via un bottino ancora da quantificare.

I rilievi della Scientifica e disagi per i cittadini

Gli agenti della scientifica sono intervenuti per eseguire i rilievi, mentre i dipendenti sono stati costretti ad attendere in strada il completamento dei sopralluoghi. Sul sito del comune è stato comunicato che gli uffici dello Stato civile rimarranno chiusi per la giornata odierna.

Le denunce sulla mancanza di sicurezza

Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione, ha dichiarato: “Abbiamo denunciato più volte la mancanza di sicurezza. Più volte abbiamo sottolineato come nella zona manchi il controllo del territorio. La serratura del cancello che dà accesso agli uffici è rotta da mesi e chiunque si introduce ogni sera per fare i suoi comodi: era questione di tempo”.

Richieste di interventi urgenti

Il presidente della prima circoscrizione, Giovanni Bronte, ha chiesto interventi improcastinabili: “Adesso basta, chiediamo sicurezza e video sorveglianza”. La situazione richiede misure immediate per garantire la protezione degli uffici comunali e dei servizi ai cittadini.

Furto al Policlinico di Palermo, rubate fiale di ketamina

Furto nel reparto di ortopedia dell’ospedale Policlinico a Palermo di una decina di fiale di Ketamina. I ladri sono entrati si sono diretti nell’infermeria dove sono tenuti i farmaci e li hanno portati via. La Ketamina viene utilizzata per i cavalli o come stupefacente. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Rubato defibrillatore alla stazione Notarbartolo

Rubato un defibrillatore alla stazione Notarbartolo di Palermo. I ladri hanno agito la scorsa notte. La denuncia è stata presentata dall’azienda Amat. Le indagini sono condotte dai carabinieri che attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza stanno cercando di risalire agli autori del colpo.