Furto al negozio Idea Party di Caccamo. I ladri sono entrati di notte nell’esercizio commerciale La ditta Idea Party in viale Regione Siciliana e hanno portato via merce per oltre 5 mila euro.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Termini Imerese che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per risalire ai ladri.

Il messaggio dei titolari

I titolari su Facebook hanno ringraziato la cittadinanza che si è stratta attorno a loro. “Desidera ringraziare tutta la cittadinanza. Chi con messaggi, chi con telefonate e chi con presenza in negozio. Per tutto il sostegno caloroso che ci state dando – scrivono i titolari -. In particolar modo tutto il consiglio comunale, sia del gruppo Fiore che del gruppo Comparetto. Nello specifico Debora Spica come presidente del consiglio, per le parole espresse. Il sindaco Franco Fiore per la sua disponibilità. Ci mettiamo nelle mani di Dio, confidando nella sua forza. Ripartiamo con la certezza che non siamo soli. Grazie di cuore a tutti”.

Due arresti per furto a Misterbianco

Un uomo di 36 anni e la sorella di 39 sono stati arrestati dai carabinieri a Misterbianco (Catania) perché sorpresi in un centro commerciale in possesso di prodotti di profumeria e capi di abbigliamento, del valore complessivo di oltre 800 euro, sottratti in alcuni negozi della struttura. I due, originari di Palermo, sono accusati di furto in concorso.

I militari sono intervenuti su richiesta degli addetti alla sicurezza, che avevano notato la coppia aggirarsi con fare sospetto all’interno della struttura e l’avevano bloccata. I carabinieri hanno accertato che i due fratelli avevano danneggiato i congegni antitaccheggio agli articoli che poi in bagno avevano nascosto in vecchie borse.

La refurtiva è stata restituita ai titolari delle attività commerciali derubate. I due fratelli su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto, sono stati posti agli agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.