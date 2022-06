Ricercati profili in ambito amministrativo, tecnico e contabile

Dopo quasi 20 anni il Comune di Misterbianco, in provincia di Catania, torna ad assumere. Sono stati infatti indetti tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la selezione di 10 figure direttive, da inserire a tempo pieno e indeterminato, secondo il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.

Il Comune cerca così da un lato di sopperire alla carenza di personale e dall’altro di assumere risorse qualificate, in vista dell’attuazione degli interventi legati al PNRR.

L’avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 9 del 24/06/2021 e i tre bandi sono disponibili all’interno del sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi concorso.

I profili richiesti

I bandi consentiranno la selezione delle seguenti figure:

5 posti con profilo di direttore tecnico (cat. D, pos. econ. D1);

con profilo di direttore tecnico (cat. D, pos. econ. D1); 3 posti con profilo di direttore amministrativo (cat. D, pos. econ. D1);

con profilo di direttore amministrativo (cat. D, pos. econ. D1); 2 posti con profilo di direttore contabile (cat. D, pos. econ. D1).

I requisiti

Per poter partecipare alla selezione sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europa;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e godere dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

conoscenza della lingua inglese;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

non aver riportato condanne penali anche con sentenza passata in giudicato;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva, né in via temporanea;

essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio in base allo specifico profilo: laurea in Ingegneria, Architettura e Urbanistica per il profilo di direttore tecnico; Economia e Commercio, Giurisprudenza e Scienze Politiche per il profilo di direttore amministrativo, Economia e Commercio o Scienze Politiche per il profilo di direttore contabile.

La selezione

L’iter selettivo consisterà in una prova scritta (stesura di un tema, di una relazione, espressione di uno o più pareri, risposta a uno o più quesiti a risposta sintetica/aperta o test a risposta multipla), una valutazione dei titoli (effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta) e una prova orale (che potrà svolgersi anche in videoconferenza), incentrata sulle materie della prova scritta indicate nei rispettivi bandi.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione ai concorsi dovrà essere presentata unicamente in modalità telematica entro il 25 luglio 2022, all’interno dell’area “Istanze e Concorsi On Line” del “Portale dei Servizi web” dell’Ente, previo possesso di apposite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per candidarsi sarà necessario il versamento di una tassa di concorso pari a 10,33 euro.

Per maggiori informazioni consulta i bandi del Comune di Misterbianco: