I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato due uomini di 20 e 35 anni con l’accusa di furto aggravato, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli.

I due sono accusati di avere rubato nel bar Mokador in viale Lazio a Palermo. Sono entrati nell’esercizio commerciale e si sono portati via il registratore di cassa.

I militari hanno intimato l’alt ma loro hanno iniziato una folle corsa per le vie cittadine, cercando di far perdere le proprie tracce. Durante l’inseguimento, in via Scillato, il conducente del mezzo in fuga ha perso il controllo del veicolo che è andato a sbattere contro un’autovettura in sosta. I due arrestati erano in possesso di diversi arnesi da scasso. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di recuperare anche l’intera refurtiva.

I due arrestati dopo le formalità di rito sono stati portati nel carcere Lo Russo di Pagliarelli di Palermo.

Ieri l’incidente dell’auto della polizia

E c’è un inseguimento alla base dello scontro tra una vettura della polizia e un’altra auto avvenuto tra corso Tukory e via Maqueda la sera di martedì. L’incidente tra una Lancia Y guidata da una guardia giurata e la volante dei poliziotti. Gli agenti e la guardia giurata sono stati trasportati al pronto soccorso degli ospedale Civico e Policlinico. Un agente ha alcune fratture, un secondo poliziotto solo contusioni. La guardia giurata solo alcune escoriazioni. Gli agenti stavano intervenendo per uno scippo che sarebbe stato commesso ad un passante in piazza Brunaccini. Stavano entrando in via Maqueda quando si sono scontrati con l’auto della guardia giurata.

Un arresto durante i rilievi

Una donna di 34 anni è stata arrestata dalla polizia durante i rilievi e gli interventi per rimuovere le auto incidentate e ribaltate dopo lo scontro in corso Tukory a Palermo tra una volante della polizia e una vettura guidata da una guardia giurata. La donna romena ha iniziato a inveire contro gli agenti.