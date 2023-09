Feriti portati in ospedale



Paura in pieno centro a Palermo a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto della polizia che si è scontrata con un’altra vettura. entrambe si sono ribaltate finendo la loro corsa nei pressi di una vetrina. E’ successo in corso Tukory quasi all’angolo con via Maqueda a due passi delle chiesa di Sant’Antonino. Nello scontro tra due vetture si sono registrati tre feriti.





















Le auto sono finite non distante da una vetrina. Gli agenti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Una seconda auto è rimasta anche lei coinvolta nello scontro.

Luogo dell’impatto e dinamica

L’impatto all’incrocio tra corso Tukory e via Maqueda. Ancora da chiarire la dinamica. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno aiutato gli agenti e i due occupanti dell’altro mezzo prima dell’arrivo del 118 e del trasferimento in ospedale.

Ancora da accertare la sequenza degli eventi che ha portato all’incidente, le via di percorrenza di entrambi i mezzi e il punto esatto in cui è avvenuto l’impatto. Sembra inoltre che la volante stesse raggiungendo il luogo di un intervento, ma resta da chiarire se fossero stati attivate luci e sirene.

Tre feriti

Almeno tre le persone soccorse dal personale del 118 e poi portate con l’ambulanza negli ospedali Civico e Policlinico. Stando alle prime informazioni avrebbero riportato traumi e fratture agli arti, ma fortunatamente nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Giornata di incidenti

E’ stato l’ultimo scontro di una giornata di incidenti gravi in Sicilia. A Caltagirone un morto e un ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 8, lungo la strada provinciale 34, in territorio di Caltagirone. La vittima è un uomo di 79 anni, Francesco Russo 79 anni di Caltagirone, che avrebbe accusato un malore mentre era alla guida della sua auto andando a scontrarsi con un’altra auto con a bordo una donna, rimasta ferita e trasportata precauzionalmente all’ospedale di Caltagirone. Sul posto, oltre i soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco che hanno estratto il 79enne dalle lamiere, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

L’incidente a Vittoria

Pauroso incidente con 4 feriti nella notte a Vittoria, nel Ragusano. Due auto si sono quasi scontrate frontalmente. Tutti hanno riportato lesioni e per questo è stato necessario il ricovero in ospedale. Ad avere impattato un veicolo con a bordo due italiani e un altro dove invece c’erano altrettanti stranieri. Questi ultimi sicuramente hanno avuto la peggio.