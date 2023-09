I veicoli si sono quasi scontrati frontalmente

Pauroso incidente con 4 feriti nella notte a Vittoria, nel Ragusano. Due auto si sono quasi scontrate frontalmente. Tutti hanno riportato lesioni e per questo è stato necessario il ricovero in ospedale. Ad avere impattato un veicolo con a bordo due italiani e un altro dove invece c’erano altrettanti stranieri. Questi ultimi sicuramente hanno avuto la peggio.

La prima ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione dai rilievi effettuati, l’auto con gli stranieri ha quasi frontalmente colpito all’altezza della ruota anteriore sinistra l’altro mezzo che procedeva in senso di marcia contrario. Lo scontro è stato molto violento, l’auto con a bordo gli stranieri si è pesantemente danneggiata.

Traffico bloccato per ore

Sul posto diverse ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. Il traffico è rimasto paralizzato per ore sia per effettuare i soccorsi che per consentire i rilievi e lo sgombero della carreggiata. Tutti e 4 gli occupanti delle due auto sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.









Una vittima originaria del Ragusano in un altro incidente

Purtroppo la provincia ragusana in un altro incidente avvenuto nel nord Italia piange un suo figlio. Si è verificato domenica mattina nella frazione di Pietramala, a Firenzuola, in provincia di Firenze. A perdere la vita Vittorio Burrafato, originario di Ragusa. Aveva 53 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 10.30. Burrafato era in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un anziano di 88 anni. Dopo lo scontro, il motociclista è apparso subito in condizioni gravissime. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, Burrafato è stato portato in ospedale con l’elisoccorso, ma è deceduto poco dopo.

La tragedia al motoraduno

Appena qualche ora prima si era appreso di un’altra tragedia di natura diversa ma sempre in qualche modo legata ai motori. E’ caduto dalla sua moto e si è accasciato, privo di sensi. Tragedia al motoraduno interprovinciale di moto d’epoca a Scoglitti, in provincia di Ragusa, dove è morto un carabiniere che era in servizio durante l’evento. L.M, di cinquant’anni sarebbe stato colto da un malore.

