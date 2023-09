Tragico incidente stradale a Firenze, muore un motociclista ragusano

18/09/2023

Un terribile incidente stradale si è verificato domenica mattina nella frazione di Pietramala, a Firenzuola, in provincia di Firenze.

A perdere la vita il dottor Vittorio Burrafato, originario di Ragusa. Aveva 53 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 10.30 di ieri: Vittorio Burrafato era in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un anziano di 88 anni.

Lo scontro e i soccorsi

Dopo lo scontro, il motociclista è apparso subito in condizioni gravissime. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, Burrafato è stato portato in ospedale con l’elisoccorso, ma è deceduto poco dopo. Sul posto il personale del 118, la Polizia Municipale di Firenzuola, e il personale Anas per il ripristino della sede stradale. Vittorio Burrafato, ortopedico in carriera, era figlio del dottor Salvatore Burrafato, primario di medicina per tanti anni. Ormai, viveva da tanti anni a Firenze, dove aveva completato gli studi. Era un grande appassionato di moto.

Un mese di agonia dopo lo schianto in Ferrari

Giuseppe Noto di 33 anni è morto in ospedale a Palermo a cause delle gravi ferite riportate in un incidente stradale nei pressi dell’autostrada Palermo Mazara del Vallo.

Il 21 agosto scorso l’automobilista era finito in ospedale dopo nell’incidente avuto con la Ferrari 456 GT. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, ma oggi le condizioni si sono aggravate.

Il 21 agosto l’uomo finì con la sua auto contro il guard-rail nel tratto di strada che collega la città di Trapani all’imbocco dell’autostrada A29.

Noto era stato estratto dalle lamiere della vettura del cavallino rampante e trasferito in ambulanza all’ospedale Sant’Antonio. Le condizioni dopo il ricovero al Sant’Antonio Abate si erano aggravate ed era stato trasferito a Palermo.

La tragedia al motoraduno

Appena qualche ora prima si era appreso di un’altra tragedia di natura diversa ma sempre in qualche modo legata ai motori.E’ caduto dalla sua moto e si è accasciato, privo di sensi. Tragedia al motoraduno interprovinciale di moto d’epoca a Scoglitti, in provincia di Ragusa, dove è morto un carabiniere che era in servizio durante l’evento.

L.M, di cinquant’anni sarebbe stato colto da un malore, ma sul posto si trova il medico legale per eseguire una prima ispezione cadaverica e accertare le cause del decesso. Presenti anche i colleghi della compagnia di Gela, dove prestava servizio, e i carabinieri del comando provinciale. Ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia municipale di Vittoria, le indagini per accertare cosa è successo sono in corso. L’area è stata chiusa al traffico.