Solo escoriazioni, l’incidente nell’ex Ss 115

Tragedia sfiorata a Vittoria nel Ragusano. Un pirata della strada attorno alle 5.45 del mattino, ha investito un ciclista che transitava al buio. Per lui, un uomo di origini senegalesi, fortunatamente solo escoriazioni e piccoli ematomi.

Soccorso da un autista di bus di linea che ha tranquillizzato la vittima dando una donazione in denaro e avvisando le locali forze dell’ordine oltre a medicarlo usufruendo dei presidi sanitari in dotazione al bus.

Si schianta contro un furgoncino, muore a 37 anni nel Catanese

Un motociclista di 37 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada Provinciale 28/II, in territorio di Scordia. Il centauro si è scontrato contro un furgoncino. Illeso il conducente dell’altro mezzo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro.

Lo schianto a Palermo

Ancora un incidente a Palermo. Traffico in tilt in viale Regina Margherita, salita di Valdesi, in direzione città, all’altezza del civico 89. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto, un uomo in sella ad uno scooter si è andato a schiantare contro un camion. Il centauro è stato soccorso dagli uomini del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Sofia: le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto anche gli uomini dell’infortunistica della polizia municipale.

L’incidente in via Messina Marine

Secondo quanto ricostruito un uomo in sella ad uno scooter è caduto in una traversa di via Messina Marine, all’incrocio tra via generale Francesco La Ferla e via generale Alberigo Albricci, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi schiantato contro un’auto. Sarebbe stato trasportato dal personale sanitario al Buccheri La Ferla: non si conoscono le sue condizioni. Sul posto anche la polizia municipale.

La tragedia sulla 626

Ennesimo incidente mortale sulle strade della Sicilia. Nei giorni scorsi ha perso la vita un uomo di 59 anni sulla statale 626 nella provincia di Caltanissetta, all’altezza del bivio per Butera. La vittima si chiama Salvatore Gambino, residente a Caltanissetta. L’uomo ha fatto un vero e proprio flipper, andando a sbattere in rapida successione contro due auto.

La dinamica ancora da chiarire

Gambino era alla guida di una Mini Cooper quando, per cause in corso di accertamento, ha sbattuto prima contro un crossover Hyundai e subito dopo con un’Alfa Romeo 156. Un doppio urto violentissimo che non ha dato scampo al 59enne

Corpo incastrato

Non sono stati facili nemmeno i soccorsi. Infatti Gambino era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo della sua auto che a sua volta era finita sotto un altro mezzo. Altri 8 i feriti tutti trasportati in vari ospedali tra Gela, Caltanissetta e Mazzarino. Nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita.