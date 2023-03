ANAS

Nell’ambito dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici lungo la Tangenziale Ovest di Catania, durante la prossima settimana sarà necessario interdire la circolazione in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, secondo il calendario di seguito specificato.

Gli svincoli chiusi

Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa tra gli svincoli di San Giovanni Galermo e Misterbianco. Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa tra gli svincoli di Misterbianco e San Giorgio. Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina tra gli svincoli di San Giorgio e Misterbianco.

Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina tra gli svincoli di Passo Martino e Zona Industriale Nord. Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa tra lo svincolo Asse dei Servizi e lo svincolo Zona Industriale Nord.

La chiusura dell’autostrada Catania-Siracusa

Oggi e giovedì 16 marzo, lungo l’autostrada Catania-Siracusa, si concluderanno le periodiche attività di formazione del personale dei Vigili del Fuoco all’interno delle gallerie.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che l’autostrada rimarrà pertanto chiusa, nella sola direzione Catania, in fascia oraria compresa tra le ore 9:30 e le ore 17:15. Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli in transito da Siracusa a Catania potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula.

I problemi Anas nel Nisseno

“Ho ricevuto la sua lettera e mi sono preso il tempo per capire la problematica che Lei mi ha rappresentato in modo da poterLe fornire la risposta più puntuale possibile. La SS 640 ‘Strada degli Scrittorì costituisce il collegamento diretto tra i capoluoghi di provincia Agrigento e Caltanissetta ed è una dorsale strategica per la viabilità regionale, come Lei rappresenta, connettendosi con la SS 626 Caltanissetta-Gela e l’autostrada A19 Palermo-Catania. I lavori di adeguamento della strada hanno subìto un ritardo a causa dello stato di difficoltà finanziaria dell’impresa appaltatrice (CMC) e per accelerare i lavori di adeguamento è stato nominato nel 2021 un commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, nella persona dell’ingegnere Raffaele Celia. Il piano del Commissario prevede entro dicembre 2023 il completamento del 2° lotto nella carreggiata in direzione Agrigento e entro giugno 2024 nel tratto di carreggiata in direzione Autostrada A19. L’intervento riguarda complessivamente 28 km, di cui i primi 23,7 km (da Agrigento verso Caltanissetta e dalla A19 verso Caltanissetta) risultano già aperti al traffico, in modalità di cantiere”. E’ la risposta del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino che gli aveva indirizzato una lettera apert

