La vittima ha carambolato tra due auto

Ennesimo incidente mortale sulle strade della Sicilia. Ieri ha perso la vita un uomo di 59 anni sulla statale 626 nella provincia di Caltanissetta, all’altezza del bivio per Butera. La vittima si chiama Salvatore Gambino, residente a Caltanissetta. L’uomo ha fatto un vero e proprio flipper, andando a sbattere in rapida successione contro due auto.

La dinamica ancora da chiarire

Gambino era alla guida di una Mini Cooper quando, per cause in corso di accertamento, ha sbattuto prima contro un crossover Hyundai e subito dopo con un’Alfa Romeo 156. Un doppio urto violentissimo che non ha dato scampo al 59enne

Corpo incastrato

Non sono stati facili nemmeno i soccorsi. Infatti Gambino era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo della sua auto che a sua volta era finita sotto un altro mezzo. Altri 8 i feriti tutti trasportati in vari ospedali tra Gela, Caltanissetta e Mazzarino. Nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita.

Ieri camper ribaltato

Una lunga sequenza di incidenti specie in questo periodo, con le strade prese d’assalto da turisti e vacanzieri. Ieri si è rischiato il peggio con un camper ribaltato sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Si sono registrate code in direzione Catania, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese nel Palermitano, per la presenza di questo mezzo.

Traffico paralizzato diverse volte

Nel corso di questa estate spesso la A19 è stata protagonista, suo malgrado, di incidenti stradali. Alcuni anche con gravi conseguenze. Il mese scorso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 101, subito dopo lo svincolo di Caltanissetta, il traffico si paralizzò per diverse ore in direzione Palermo, a Santa Caterina Villarmosa nel Nisseno. L’incidente coinvolse un’auto e un mezzo pesante e si rese necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Vettura in fiamme ad Agira

L’autostrada A19 “Palermo-Catania” venne provvisoriamente chiusa in direzione Palermo tra gli svincoli di Agira e Dittaino, dal km 142,700 al km 136,400, per la presenza di un’autovettura in fiamme. Il personale di Anas gestì come sempre la viabilità che venne provvisoriamente deviata sulla statale 192.

