Code lungo l’autostrada in seguito all’incidente

Un camper si ribalta sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Si registrano code in direzione Catania, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese nel Palermitano, per la presenza di questo mezzo.

Anas al lavoro

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il camper ribaltato sarà recuperato e rimesso anzitutto in carreggiata per poi essere rimorchiato.









Traffico paralizzato diverse volte

Nel corso di questa estate spesso la A19 è stata protagonista, suo malgrado, di incidenti stradali. Alcuni anche con gravi conseguenze. Il mese scorso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 101, subito dopo lo svincolo di Caltanissetta, il traffico si paralizzò per diverse ore in direzione Palermo, a Santa Caterina Villarmosa nel Nisseno. L’incidente coinvolse un’auto e un mezzo pesante e si rese necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Vettura in fiamme ad Agira

L’autostrada A19 “Palermo-Catania” venne provvisoriamente chiusa in direzione Palermo tra gli svincoli di Agira e Dittaino, dal km 142,700 al km 136,400, per la presenza di un’autovettura in fiamme. Il personale di Anas gestì come sempre la viabilità che venne provvisoriamente deviata sulla statale 192.

Incidente mortale ad aprile

Altro incidente mortale nell’aprile scorso. Si chiamava Federica Albanese, di 27 anni, la ragazza morta nel grave incidente sulla Palermo Catania al chilometro 37 in direzione del capoluogo siciliano. Nello scontro tra una moto e un’auto una donna morta e tre feriti. Uno dei feriti è gravissimo. I medici del 118 arrivati con l’elicottero. Un’altra ragazza di 32 anni, C.B., su trasportata ferita in codice giallo al pronto soccorso di Termini Imerese. Allo stesso modo un ragazzo di 28 anni, S.G., ebbe invece il codice rosso sempre al pronto soccorso di Termini Imerese. La vittima, poche ore prima del tragico incidente, aveva postato nelle storie su Instagram delle immagini di una gita in moto con alcuni amici, un modo tipico di chi è appassionato di passare la domenica.

