L'A19

Si chiamava Federica Albanese, di 27 anni, la ragazza morta nel grave incidente sulla Palermo Catania al chilometro 37 in direzione del capoluogo siciliano. Nello scontro tra una moto e un’auto una donna morta e tre feriti. Uno dei feriti è gravissimo. I medici del 118 arrivati con l’elicottero.

Un’altra ragazza di 32 anni C.B. si trova in codice giallo al pronto soccorso di Termini Imerese. Un ragazzo di 28 anni S.G. è in codice rosso al pronto soccorso di Termini Imerese.

La tragedia dopo una gita in moto

La ragazza, poche ore prima del tragico incidente, ha postato nelle storie su Instagram delle immagini di una gita in moto con alcuni amici, un modo tipico di chi è appassionato di passare la domenica.

Autostrada chiusa

L’autostrada è chiusa e stanno intervenendo anche due squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

L’autostrada A19 Palermo – Catania è temporaneamente bloccata al km 36, in località Termini Imerese. La carreggiata è chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso.

Personale Anas e delle Forze dell’Ordine è presente sul posto per consentire la riapertura al transito in sicurezza.

Giornata drammatica fin dall’alba

Già la scorsa notte era stata tragica sulle strade del Palermitano. Un uomo è morto in seguito ad un incidente poco prima dell’alba sulla statale 113 a Partinico. L’impatto si è verificato intorno alle 4 all’altezza della nota sala ricevimenti Baglio Luna. A scontrarsi una Golf e una Ford Fiesta, entrambe rimaste letteralmente accartocciate. Morto nell’incidente il conducente della Fiesta.

Auto distrutte

Entrambe le auto si sono letteralmente distrutte. Immediato sul posto l’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco. Questi ultimi sono intervenuti a supporto e per far uscire dall’abitacolo le persone rimaste coinvolte nell’incidente. Il conducente della Fiesta è morto sul colpo, per lui non c’è stato nulla da fare. Ad effettuare i rilievi la polizia municipale mentre i carabinieri sono intervenuti a supporto per regolare il traffico veicolare in zona.

