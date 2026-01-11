​Furto con spaccata nella notte ai danni del ristorante Molo Sant’Erasmo a Palermo. Un uomo è entrato nel locale calandosi da una palma e poi forzando le porte d’ingresso: rubato il denaro presente in cassa il telefono cellulare in uso al ristorante.

Dalle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza pubblicate sui social – l’uomo ha agito a volto scoperto. Oltre ai soldi portati via ci sono i danni alle porte provocati dal ladro, che ammonterebbero a un migliaio di euro.

“Non c’è da costituire zone rosse o vietare l’ingresso nei locali a soggetti con barba e collane. Serve la sicurezza di base, cosa che in questa città manca”, ha detto il titolare Saverio Borgia – Ho presentato la denuncia alla questura e consegnato le immagini delle telecamere. L’ennesima denuncia senza nessun risultato utile ed è una cosa che fa male. Manca completamente il senso di sicurezza per chi svolge un’attività in questa città. Siamo davanti a persone che agiscono sapendo di restare impuniti. In pochi mesi, fra Molo Sant’Erasmo e altri due locali che gestiamo, abbiamo subito quattro furti. Davvero lo scoramento è tanto per quanto succede a noi e ad altri commercianti che subiscono furti a ripetizione”. Le indagini sono condotte dalla polizia.

