Indaga la polizia

Un furto nella notte ai danni di un bar in centro. Il colpo questa notte in via Notarbartolo nel bar “La storia siamo noi”. Il ladro è entrato dopo aver forzato la porta d’ingresso che si trova su via Petrarca e fuggito con il cassetto del registratore di cassa.

A svegliare il titolare dell’attività è stata la guardia giurata dell’istituto privato di vigilanza, intervenuta dopo l’allarme scattato nella notte. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Le immagini, grazie all’intervento di un tecnico, saranno estrapolate e affidate agli investigatori del commissariato Libertà della polizia per le indagini.

Pare che da alcune settimane ci sia in giro un giovane che avrebbe messo a segno diversi colpi. Come raccontano i residenti avrebbe preso alcune bici e aperto alcune vetture.

