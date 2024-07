Follia in reparto

Nuovo furto nel reparto di patologia generale del Policlinico a in corso Tukory a Palermo. I ladri sono entrati e hanno portato via due computer alcune casse con amplificatore. Poi hanno smontato tre unità esterne dei climatizzatori.

Intrusione nel reparto di patologia generale

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed eseguito i rilievi per trovare utili indizi per risalire agli autori del colpo. Nelle scorse settimane il reparto era stato oggetto di altri furti.

I ladri nel reparto di chirurgia generale

Sono numerosi i casi di intrusioni e furti negli ospedali palermitani. Ad inizio giugno altro furto all’ospedale Policlinico di Palermo. I ladri sono entrati nel reparto di chirurgia generale. Hanno rovistato tra le stanze e portato via due manici laringoscopici. Le indagini sono condotte dai carabinieri. I dirigenti dell’ospedale hanno presentato denunce.

Ladri ancora in azione

Purtroppo non è il primo caso. I ladri nei mesi scorsi erano entrati in azione nell’ambulatorio di psichiatria dell’universitaria Policlinico in via La Loggia a Palermo. Qualcuno si è calato dal terrazzo ha forzato l’ingresso e smontato un televisore da 52 pollici che si trovava attaccato nella parete. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Dai filmati si capirà in quanti sono entrati.

Nei giorni prima presi di mira gli spogliatoi del reparto di ematologia

Pochi giorni prima un furto è stato messo a segno nel reparto di ematologia dell’ospedale Policlinico di Palermo. Appena 24 ore prima gli infermieri e gli operatori sanitari dell’unità operativa di Medicina interna di area critica avevano bloccato due giovani, un uomo e una donna intenti a rubare negli spogliatoi che i ladri sono tornati di nuovo. Stavolta sono stati presi di mira gli spogliatoi del reparto di ematologia. Si sta quantificando il bottino.