Gli alunni non sono potuti entrare nelle loro aule

Furto nel plesso di scuola elementare Padre Puglisi dell’I.C.S. “Sperone-Pertini” di Palermo. I ladri hanno aggirato il sistema di videosorveglianza del plesso in via Giannotta che è collegato con la centrale operativa della polizia.

Portati via dispositivi tecnologici







Hanno portato via dispositivi tecnologici e informatici, ed hanno messo a soqquadro aule, armadietti, materiale didattico. E’ stata lasciata su una cattedra una bottiglietta usata per fumare crack.

I bambini e le bambine, oggi, non sono potuti entrare nelle loro aule, i genitori sono rimasti qualche minuto fuori dai cancelli per capire, per esprimere solidarietà a una scuola sempre aperta, sempre protesa alla promozione del quartiere.

Usr Sicilia “Preoccupazione per il messaggio di spregio”

“Il novero dei reati commessi, che l’autorità giudiziaria accerterà ai danni dell’istituzione scolastica ‘Sperone Pertini’ di Palermo – dice il direttore generale dell’USR Sicilia, Giuseppe Pierro – rappresenta la necessità di marcare, con ancora più forza, la presenza dello Stato e la vicinanza delle istituzioni alle famiglie che affidano ogni giorno i proprio i figli e le proprie figlie alle nostre scuole. Desta maggiore preoccupazione il messaggio di spregio lasciato all’interno dell’edificio, che ostenta il senso di impunità degli autori, proprio sul luogo deputato all’esercizio della funzione più alta della vita civica, la cattedra e l’insegnamento”.

Ed ancora: “Rimandiamo tutto al mittente e dalle cattedre delle nostre istituzioni scolastiche continueremo, con maggiore determinazione e coraggio, a insegnare e difendere la legalità e lo Stato di diritto. Anche in questo caso, la risposta dello Stato a questi attacchi è immediata e stiamo procedendo a riacquistare il maltolto in pochi giorni, grazie anche al contributo dei tanti enti del Terzo Settore, sempre vicini alle nostre scuole”.

Mobilitazione per rilanciare la scuola Zen 2

Intanto la scuola dello Zen 2 di Palermo viene ancora presa di mira dai vandali. Parte una mobilitazione per il suo rilancio e dell’intero quartiere. La Cisl e l’associazione elettori per la partecipazione democratica mettono in moto una serie di iniziative. Una immediata risposta dopo la sassaiola subita per due giorni consecutivi dalla scuola, con finestre e porte danneggiate.