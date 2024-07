Furto al supermercato Sisa a Palermo. I ladri sono entrati nell’esercizio in via Francesco Laurana a due passi dalla sede dell’Inps e si sono portati via l’incasso di oltre due mila euro e prosciutti crudi interi, forme di parmigiano e diverse bottiglie di alcolici. Almeno un paio di persone dopo aver forzato una porta d’emergenza, si sono intrufolati per ben due volte nei locali del punto vendita. Sul colpo indagano i carabinieri.

Ad accorgersi di quanto successo è stato il primo impiegato arrivato al supermercato, ovvero l’addetto all’ortofrutta, che ha subito notato la porta d’ingresso danneggiata e alcune bottiglie di alcolici abbandonati tra le auto parcheggiate. Pochi minuti dopo sono arrivati il responsabile del supermercato e i militari dell’Arma che hanno effettuato un sopralluogo e acquisito le immagini riprese dalle telecamere. “Nei video – spiegano dal punto vendita – si vedono agire chiaramente due persone, anche se riteniamo che ci fosse anche un palo all’esterno”.

La prima volta i ladri sarebbero andati dritti verso gli uffici, aprendo arredi e cassetti alla ricerca di contanti. Durante la fuga si sarebbero accorti che l’impianto d’allarme non era entrato in funzione e così sarebbero tornati, intorno alle 3, per completare l’opera. “Hanno fatto avanti e indietro fra i corridoi – continua il responsabile del punto vendita – portando in spalla due prosciutti e alcune forme di Grana. Si saranno sporcati tutti di olio perché le portavano in braccio. Per concludere hanno preso diverse bottiglie amaro alle erbe, vodka, limoncello e altro ancora”.

Una volta arraffato il bottino, i due ladri sono scappati definitivamente facendo perdere le proprie tracce. Davanti all’attività sono state trovate altre bottiglie che gli autori del colpo, forse a causa del passaggio di qualche auto o testimone, avrebbero abbandonato vicino al marciapiede per evitare di essere scoperti. I carabinieri hanno acquisito i video ed eseguito i rilievi, sequestrando per accertamenti la merce lasciata sul posto su cui potrebbero esserci le impronte digitali dei responsabili.

Entra al supermercato armato di coltello e fugge portando via la cassa, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, G.A. 37enne palermitano accusato di rapina aggravata, in un esercizio commerciale cittadino. I poliziotti dei Falchi lo hanno bloccato dopo che armato di coltello si era impossessato del registratore di cassa di un supermercato in corso Tukory a Palermo e stava fuggendo a bordo di una Lancia Y.

Grazie alle immagini di videosorveglianza gli agenti di polizia lo hanno identificato e si sono appostati davanti all’abitazione del 37enne. Il giovane ha avuto il tempo di uscire dall’auto che è stato bloccato. Il rapinatore è stato fermato con in mano il coltello, un grosso sacco con il registratore di cassa e il bottino di circa 100 euro. L’arresto è stato convalidato da gip.