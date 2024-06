Nuovo furto con spaccata ai danni di un esercizio commerciale a Palermo. Ad essere preso di mira la scorsa notte in via Lincoln un negozio gestito da un commerciante cinese. I ladri hanno spaccato la vetrina e portato via la cassetta di sicurezza con mille euro e poi hanno portato via anche merce esposta. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero avere ripreso i ladri in azione.

Ladri scatenati in azione a Palermo. Due esercizi commerciali presi di mira. Il primo un supermercato in via dello Spezio. Qui i ladri hanno spaccato l’ingresso e portato via circa 400 euro trovati in cassa e generi alimentari di ogni tipo. Il danno è da quantificare. Altro colpo il negozio di gastronomia siciliana in via generale Arimondi. Anche qui è stata spaccata la vetrina e i ladri hanno portato via soldi e generi alimentari. Sui due colpi sono in corso indagini di carabinieri e polizia di Stato.

Furto con spaccata in un ristorante in piazza Meli

I ladri sono entrati in un ristorante nel centro storico di Palermo. E’ stato preso di mira un locale in piazza Meli, alle spalle di piazza San Domenico.

Qualcuno la scorsa notte ha colpito con un grosso masso la vetrata della pizzeria Forno Santa Maria mandandola in frantumi. E’ entrato dentro e ha portato via il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della videosorveglianza che potrebbero avere ripreso le fasi dell’ennesimo colpo degli spacca vetrine in città.

Gli ultimi risalgono soltanto a pochi giorni fa, quando nel mirino sono finiti un bar a pochi metri dal Teatro Massimo e un’edicola in via Principe di Villafranca, all’altezza di via Caltanissetta.

Nel primo caso, il titolare dell’attività, Giuseppe Priolo, si è sfogato parlando di una situazione ormai esasperante per i commercianti del capoluogo. “Dispiace – ha detto – vedere lo scempio che è stato fatto al nostro locale. I clienti e tanti turisti toccano così con mano quanto avviene nella nostra Palermo da mesi ormai. Non passa notte che qualche negozio non venga derubato. Comprendiamo la difficoltà delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza ai cittadini e a noi commercianti, ma davvero questa situazione non è più tollerabile”.

Sventato un furto con spaccata in via Principe di Belmonte

La polizia ha sventato un furto ad esercizio commerciale ed ha tratto in arresto un uomo, mentre stava tentato di effettuare una spaccata. Il capillare presidio del territorio in una zona che corre al confine tra le strade della movida giovanile e Borgo Vecchio, ha consentito alla polizia di Stato di intervenire in tempo ed impedire che un furto con spaccata, in una ferramenta di via Principe di Belmonte, fosse portato a compimento.

L’arresto

I poliziotti delle Volanti del Commissariato Centro e Oreto, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno così bloccato un uomo che, a volto scoperto, aveva già danneggiato e quasi infranto la vetrina di un negozio in via Principe di Belmonte.

L’uomo, alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire in direzione di via Principe di Scordia ed una volta raggiunto, ha opposto una vigorosa resistenza, cercando di sottrarsi alla cattura che non ha, però, evitato. Nei pressi dell’esercizio, gli agenti hanno trovato un masso che, senza il provvidenziale intervento dei poliziotti, avrebbe certamente consentito al ladro di entrare nell’esercizio e razziarlo.

L’uomo, alla fine tratto in arresto, è un cittadino straniero senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale. Nelle prossime ore è prevista la celebrazione del rito di direttissima. Giova precisare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di, eventuali, sentenze passate in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Il furto con spaccata nell’edicola

Furto con spaccata nell’edicola in via Principe di Villafranca all’altezza di via Caltanissetta. I ladri hanno rotto la vetrina e portato via soldi, gratta e vinci e alcuni oggetti in vendita. È la terza edicola che viene presa di mira in via Villafranca nelle ultime settimane. All’appello mancava quest’ultima che adesso è stata derubata. Era successo all’esercizio commerciale all’altezza di via Dante, poi era toccato a quella nei pressi di via Siracusa. La tecnica sempre lo stessa. Si sfonda la vetrina e si porta via tutto quello che si trova. Sono in corso indagini per risalire agli autori anche grazie alle telecamere che sono presenti in zona.

Spaccata nel pub di via Roma

Furto con spaccata nel pub High hops, che si trova alle spalle delle Poste centrali in via Roma a Palermo. I ladri hanno forzato due lucchetti con un piede di porco, ha scassinato entrambe le porte del locale che si trova in via Giuseppe Patania. Una volta dentro hanno portato via il registratore di cassa.

Il centro nel mirino dei ladri

Ma è la zona del centro del capoluogo siciliano ad essere presa di mira. Un altro furto con spaccata in via Roma si è verificato la scorsa notte quando i ladri, pare con un grosso masso, hanno mandato in frantumi della vetrina del negozio di abbigliamento e scarpe Notorious Lab. Ad accorgersi del colpo i proprietari. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

I precedenti

Lo scorso gennaio i malviventi sono riusciti a mandare in frantumi un vetro semi blindato e portare via contanti, biglietti per autobus, bottiglie, formaggi e pure libri. Il colpo con la spaccata è stato messo a segno nell’edicola La casa del giornale di via Principe di Villafranca, che si trova all’angolo con via Turrisi Colonna, dove i ladri hanno portato via un bottino di oltre tremila euro a cui va sommato il danno per la sostituzione del vetro con l’infisso.

