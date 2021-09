Secondo pareggio di fila per i rosanero

Secondo pari consecutivo per i rosanero che rimangono imbattuti

A Partinico, Lanza risponde al vantaggio iniziale Passannanti

Sabato prossimo nuova sfida con la Caresse ma per la Coppa Italia

Nuovo pareggio, il secondo consecutivo in campionato, per il Palermo Calcio A5. I rosanero, dopo il pari interno 2-2 col Marsala della settimana scorsa, impattano 1-1 sul campo dell’ostico Caresse Partinico nel match valido per la terza giornata di andata del campionato di futsal di serie C1.

Si tratta del terzo risultato utile in questo scorcio iniziale di campionato dato che la compagina guidata dal tecnico Zapparata aveva vinto all’esordio in trasferta sul campo del Tiki Taka per 4-2.

Inizio in salita

Come già capitato col Marsala, il Palermo Calcio A5 è costretto ad inseguire gli avversari. Dopo pochi minuti, infatti, il Partinico sblocca il match grazie ad una rete del giovane Passannanti che – trovando il varco giusto – sfrutta un assist di Oliva il migliore in campo dei suoi al 40′.

Il tecnico Zapparata tiene alta la concentrazione dei suoi uomini facendo sentire la sua voce. La strigliata dell’allenatore rosanero sembra sortire gli effetti sperati: il Palermo, nel primo tempo, sfiora il pari in diverse occasioni con Sgarlata e Bongiovanni che trovano però sulla loro strada un impeccabile Abbate, l’estremo difensore del Partinico, abile sempre ad opporsi con efficacia.

Arrembaggio rosanero

Nella ripresa il Palermo C5 cerca in tutti i modi il gol del pareggio costringendo gli avversari a chiudersi in difesa per poi tentare di ripartire in contropiede. Ed è proprio in uno di questi contropiedi che Oliva colpisce il palo sfiorando il 2-0 che sarebbe quasi valso il colpo del ko.

Scampato il pericolo, i rosanero continuano a spingere sino ad ottenere il pari con Lanza che, dopo una giocata interessante di Mineo, riesce a trafiggere il portiere Abbate.

A pochi minuti dalla fine la squadra palermitana ha pure una ghiotta possibilità di portare a casa la vittoria: fallo dell’ex Cutrona su Maniscalco, tiro libero calciato ancora da Lanza che però manda la sfera fuori.

Sabato c’è la Coppa Italia, ancora a Partinico

Sabato 2 ottobre altra trasferta per il Palermo Calcio A5 che sfiderà nuovamente il Caresse Partinico, questa volta per la Coppa Italia.