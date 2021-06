A Pesaro, i siciliani dominano 6-2

Trionfo tricolore per la squadra ennese, protagonista della final four di Pesaro

Il Regalbuto batte in semifinale la L84 per 6-0 ed il Salerno per 6-2

Palmegiani protagonista della finalissima con cinque reti

Successo che arriva dopo la delusione di Coppa Italia, persa in semifinale ai rigori

Lo scudetto di calcio a 5 under 19 sbarca in Sicilia per la seconda volta in tre edizioni. Il Regalbuto è campione d’Italia grazie alla vittoria per 6-2 sul Salerno nella finalissima del campionato che si è disputata a Pesaro, teatro delle final four.

La squadra siciliana iscrive per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro della giovanissima kermesse nata nel 2018 e succede alla Roma, campione nel 2019 ed al Maritime Augusta che si aggiudicò il tricolore nella prima edizione confermando come il futsal under 19 abbia molta confidenza nell’isola.

Successo dopo la delusione di Coppa

Il trionfo del Regalbuto arriva dopo la delusione di Coppa Italia quando giunti ad un passo dalla finale, i ragazzi allenati da Paniccia si arresero ai rigori per 8-7 all’Orange Futsal che poi perse la finalissima con la Roma per 4-0.

Final four scudetto perfetta

Dalle lacrime di Montesilvano alla festa di Pesaro, il passo è breve. Il riscatto, infatti, è arrivato pochi giorni dopo al Palasport Nino Pizza di Pesaro. Il Regalbuto si scrolla di dosso la delusione di Coppa Italia e non dà scampo ai suoi avversari abbattendosi su di loro come un ciclone.

In semifinale con la L84 è una passerella che si chiude 6-0 anche se il punteggio potrebbe ingannare. Nel primo tempo le due squadre si sono date battaglia chiudendo a reti inviolate i primi 20 minuti. Poi Lo Cicero, le doppiette di Ferrante e Palmegiani e Lo Cicero fissano il punteggio sul 6-0 che manda all’atto finale il Regalbuto.

La passerella con Salerno

Sulle ali dell’entusiasmo, la squadra biancazzurra non ha problemi neppure nell’epilogo contro il Salerno. Il 6-2 è emblematico e Palmegiani è sicuramente l’uomo in più grazie ai suoi 5 gol.

È proprio lui che rompe l’equilibrio in avvio ed è ancora lui che sigla il raddoppio grazie ad una bella intesa con Lo Cicero. Le giocate del Regalbuto sono strappa applausi e sul finale di frazione, Giampaolo firma il 3-0.

Il portiere Fichera tiene a zero gli avversari grazie a quatto interventi decisi, uno su Melillo, uno su Napoletano e due volte su Giaquinto. Nella ripresa gli ennesi chiudono la pratica scudetto. In contropiede grazie ad un recupero di Lo Cicero, Palmegiani cala il tris.

C’è l’impennata di Salerno sullo 0-4 e Giaquinto provoca l’autorete di Ferrante per il momentaneo 4-1. Lo show personale di Palmegiani non finisce e segna ancora con una invenzione il 5-1. Nel finale di partita i campani accorciano ancora con Galluccio mentre Palmegiani fissa il punteggio sul 6-2. La festa scudetto può iniziare.

Foto: pagina Facebook del Futsal Regalbuto