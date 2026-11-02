La sinergia tra alta formazione e ricerca scientifica d’eccellenza si consolida nel cuore di Palermo. Martedì 3 novembre, alle ore 11:15, l’Aula Convegni dell’Area della Ricerca del capoluogo siciliano ospiterà la presentazione ufficiale di un progetto destinato a cambiare le regole del gioco nel panorama formativo regionale: il nuovo percorso biennale di specializzazione post-diploma “Esperto in Biotecnologie Applicate – BIOTECH STEP”.

Una collaborazione strategica

L’iniziativa nasce dalla collaborazione strategica tra la Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” di Palermo e l’Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IBF), confermando il ruolo dell’Area della Ricerca di Palermo come hub fondamentale per l’innovazione scientifica nazionale.Ricerca applicata: il nuovo modello formativo

Il progetto “BIOTECH STEP” non è solo un corso di formazione, ma un vero e proprio ponte tra il mondo accademico e quello del lavoro ad alto tasso tecnologico. L’obiettivo è ambizioso: integrare la ricerca applicata direttamente nei percorsi di studio terziari. Grazie a un percorso interamente gratuito finanziato con fondi pubblici, gli studenti avranno a disposizione 2.000 ore di formazione, che includono un solido blocco di 900 ore di stage aziendale.

Formare tecnici superiori

L’elemento di rottura rispetto al passato risiede nel metodo: non si tratterà di apprendere solo competenze consolidate, ma di formare tecnici superiori capaci di operare attivamente in contesti di ricerca e sviluppo, confrontandosi quotidianamente con le tecnologie avanzate e i processi biotecnologici che guidano il mercato globale.Dalla collaborazione alla sinergia operativa

Le radici di questo progetto affondano nel gennaio 2025, quando la Presidente dell’ITS Academy, Maria Pia Pensabene, e il Direttore del CNR-IBF, Mauro Dalla Serra, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per promuovere le Nuove Tecnologie della Vita. Questo accordo si è trasformato, nell’agosto 2026, in una vera intesa operativa che ha permesso la co-progettazione del corso.

Maria Pia Pensabene ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “Gli ITS Academy non devono limitarsi a trasferire competenze tecnologiche già consolidate, ma devono essere capaci di intercettare l’innovazione mentre nasce». Anche la dr. Francesca Spataro, manager dell’Infrastruttura di Ricerca Italiana per le Neuroscienze (IRIN), ha rimarcato come questa collaborazione offra agli studenti palermitani un accesso privilegiato ai laboratori di ricerca distribuiti in tutta Italia, creando una rete che unisce formazione, ricerca e crescita professionale.

Un incontro per costruire il futuro

L’evento del 3 novembre, rivolto principalmente ai ricercatori del CNR-IBF e dell’IRIN, si configurerà come un momento di confronto cruciale. Sarà l’occasione per analizzare le prospettive di integrazione tra il trasferimento tecnologico e la didattica, concludendosi con un aperitivo di networking pensato per gettare le basi di nuove sinergie tra il mondo scientifico e quello produttivo. Palermo si conferma, ancora una volta, una piazza viva e capace di guardare al futuro attraverso la valorizzazione delle proprie eccellenze.