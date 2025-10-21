Parte dalla Sicilia la nuova stagione di Report, il programma di Rai Tre condotto da Sigfrido Ranucci che proprio in queste settimane è stato vittima di un attentato dinamitardo nel quale sono andate distrutte la sua auto e quella della figlia.

Esclusiva Report, parla Gaetano Galvagno

Sarà una esclusiva di Report a lanciare la nuova stagione che inizia proprio questa domenica. Il tema è la presunta corruzione all’Ars e per la prima volta a parlare, in esclusiva è il Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno di Fratelli d’Italia. Galvagno risponde alle domande sull’indagine per corruzione a suo carico parlando con l’inviata della trasmissione di Ranucci.

Il post su X che annuncia l’esclusiva

L’esclusiva viene annunciata dalla stessa trasmissione con un post su X al quale si accompagna qualche stralcio della video intervista nella quale Galvagno si difende in maniera netta.

“Ne parliamo nella prossima stagione di Report, in onda dal 26 ottobre alle 20.30 su Rai3” scrivono i social media della trasmissione accompagnando il breve video e annunciando la ripartenza della stagione.

Cosa dice Galvagno

Nello stralcio dell’intervista targata Report Galvagno spiega chiaramente che non ci fu corruzione “Me lo dovrebbero provare che si sia stata” dice in un passaggio.

“Perché ci sia corruzione serve un rapporto in base al quale io sia stato condizionato, e così non è stato”.

Il Presidente dell’Ars spiega il meccanismo dei fondi dell’Assemblea e racconta come esistano quelli di esclusiva pertinenza del Presidente dell’assemblea che sono fondi discrezionali mentre altra cosa sono fondi che passano dagli assessorati.

Nessun accordo preventivo con alcuno

“Non c’è stato alcun accordo preventivo con alcuno” dice il Presidente dell’Ars che durante l’intervista non si sottrae neanche alle domande sulla figura di Uomo 6 così come è nominato nelle carte dell’inchiesta.

Risposte dirette alle domande poste dall’inchiesta e replicate dall’inviata di Report che saranno trasmesse domenica sera