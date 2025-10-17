“Libertà di stampa è Democrazia” e “Siamo tutti con Ranucci” sono alcuni dei cartelli con cui abbiamo voluto esprimere concretamente anche dalla Sicilia sincera solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista dalla schiena dritta”. Così Sergio Lima, responsabile Organizzazione del Pd Sicilia durante il sit-in organizzato dinanzi la sede di RAI Sicilia a Palermo, dopo l’attentato subito ieri sera dal conduttore della popolare trasmissione di giornalismo investigativo “Report”, incontrando anche una componente del Comitato di redazione della sede siciliana della Tv di stato.

Qualche decina al Sit In

Presenti tra gli altri, l’eurodeputato Giuseppe Lupo, il deputato regionale e presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, la presidente del Pd Sicilia Cleo Li Calzi, esponenti di Anpi e Cgil, consiglieri comunali e di circoscrizione, componenti della segreteria regionale del Pd Sicilia, Giovani Democratici, dirigenti, militanti e simpatizzanti.

“Ranucci, giornalista già sotto scorta – prosegue – in passato ha subito intimidazioni e minacce ma quello di ieri appare qualcosa di diverso, più grave e solo per poco non si è sfiorato il peggio. Alla luce di quanto avvenuto chiediamo, come gesto concreto, che vengano ritirate tutte le denunce e gli esposti presentati nei suoi confronti e contro Report. In Sicilia tanti, troppi, giornalisti hanno perso la vita per avere raccontato verità scomode. Sappiamo come funziona e apprezzando l’informazione libera, vogliamo – conclude – tenere alta la guardia a presidio di un caposaldo della democrazia”.

Il messaggio del Movimento 5 stelle

“Il M5S Sicilia è vicino a Sigfrido Ranucci ed esprime ferma condanna per il vile atto intimidatorio di cui il giornalista è stato vittima. Giornalisti come lui sono preziosissimi simboli della libertà di stampa e baluardi della libera informazione che vanno tutelati a tutti i costi e non vanno mai lasciati soli.

A lui e a tutti i giornalisti scomodi che mettono a rischio la propria incolumità per rendere pubbliche oscure vicende, che senza il loro operato probabilmente non vedrebbero mai la luce, vada la nostra piena solidarietà e vicinanza.

Ci auguriamo, intanto, che su questa gravissima vicenda sia fatta al più presto piena luce e che i colpevoli vengano assicurati alla giustizia” afferma il coordinatore siciliano del M5S e vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola.

Vicinanza dal Presidente della Regione

Anche il Presidente della Regione siciliana esprime “piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e ai suoi familiari per il vile attentato avvenuto davanti alla loro abitazione di Pomezia. Si tratta di un gesto gravissimo e intollerabile, che rappresenta un attacco alla libertà di stampa e ai valori democratici del nostro Paese. In questi momenti dobbiamo ribadire con forza che la violenza e l’intimidazione non possono mai prevalere sul diritto all’informazione e sulla verità. Mi auguro che le autorità competenti individuino al più presto i responsabili e li assicurino alla giustizia”.