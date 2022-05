Ferrandelli lo ha corretto

La campagna elettorale per l’elezione del sindaco di Palermo entra nel vivo di giorno in giorno, tra incontri e dibattiti che coinvolgono spesso tutti i candidati.

Questa mattina è stata la volta dell’Istituto Gonzaga dove ha avuto luogo l’incontro alla presenza candidati. L’istituto Gonzaga è stata peraltro la scuola frequentata da molti protagonisti della vita politica attuale e passata di Palermo e della Regione quali Leoluca Orlando, Roberto Lagalla stesso e Gaetano Armao, assessore al Bilancio e vice presidente della Regione Siciliana.

Ed è proprio in occasione del dibattito al Gonzaga che si è vissuto una siparietto intorno a quella che è stata definita dal candidato Ferrandelli un “clamorosa gaffe di Roberto Lagalla”.

Al confronto tra candidati che si è tenuto questa mattina infatti, alle spalle dei relatori campeggiava la frase: “il politico diventa uomo di Stato quando inizia a pensare alle prossime generazioni invece che alle prossime elezioni”. “Una frase di De Gasperi”, secondo il Prof. Lagalla cosi come ha commentato nel corso del suo intervento l’ex rettore candidato della destra.

“Non voglio entrare in polemica, ma questa è una frase di Churchill – ha puntualizzato Ferrandelli ad un imbarazzato Lagalla – che io ho stampato in camera mia da quando ho iniziato a fare politica ed è il senso del mio impegno”.