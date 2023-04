Con i fondi Psr 2014-2020

Nella sede monumentale di Palazzo Trigona a Bagheria, sono stati presentati i progetti vincitori che saranno finanziati dal Gal Metropoli Est, con fondi del PSR Sicilia 2014-2020 nell’ambito tematico 2 “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali”. Azione PAL 2.1.2.2 “Sostegno a progetti innovativi per la promozione di servizi con finalità sociali turistiche e ambientali in agricoltura sociale”.

Il G.A.L. Metropoli Est ha interesse sia nella cooperazione tra operatori agricoli e altri soggetti pubblici e privati che, nella diversificazione delle attività delle aziende agricole verso attività sociali, terapeutiche, abilitative e riabilitative che favoriscono l’inclusione sociale e lavorativa delle persone fragili, con lo scopo di offrire un servizio non solo economico-finanziario ma anche sociale e piscologico.

In particolare, tutti i progetti guardano ai temi fortemente ancorati all’Agricoltura sociale: inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità, svantaggiati e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, volti allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; interventi socio-sanitari che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative (con l’ausilio di animali e/o coltivazione di piante) e progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare (Es. iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica).

“Il Gal Metropoli Est da questi progetti si aspetta un risultato immediato-dichiara Antonio Rini, presidente del GAL e sindaco di Ventimiglia di Sicilia- creando relazioni virtuose tra aziende agricole, enti pubblici, scuole e soggetti privati che operano nel sociale. Lo scopo è duplice: integrare soggetti svantaggiati aprendo loro le porte del mondo rurale e, al contempo, agevolare la crescita economica, occupazionale, etica, sociale e turistica della porzione di Sicilia custodita dal G.A.L. E più ancora creare nuove opportunità di lavoro, realizzando azioni che permettano di superare il disagio sociale.”

Sono 4 i progetti collaborativi vincitori del bando finanziati che si svilupperanno nel corso dei dodici mesi dove si parlerà di agricoltura sociale per restituire proprio quelle funzioni sociali che l’agricoltura ha avuto tradizionalmente nelle società rurali (solidarietà, integrazione, valorizzazione delle dimensioni relazionali) e renderle disponibili per il servizio alla persona.

I vincitori del bando

AGRICOAUT Agricoltura per l’Autismo

capofila: Di.Pi. a r.l.s

Importo: € 98.560,00

Partners: Teacch House onlus ASD, Associazione di promozione sociale 5atuttotondo, Dott.ssa Maria Gabriella Guzzo e ASD Suppietro

Agricoltura Sociale: In cooperazione coltiviamo valori

capofila: AGRIS Centro Studi Aurora – CSA

Importo: € 94.750,10

Partners: Comune di Bagheria, Daniele Azzaretto, La Corte Antonino, Cecala Nicasia, Associazione Onlus, Associazione LING, Cooperativa Sociale Lavoro e solidarietà, Associazione Natura e cultura APS, Bartolotta Maria Grazia, Relife Società Cooperativa Sociale, Incastri creativi impresa sociale – Società cooperativa

Terra mia.

capofila: Ass. culturale Drago artecontemporanea,

importo: € 100.000,00

partners: Azienda Agricola Case Mistretta, Azienda Agricola Ortolano Mariano, Azienda Agricola Fricano Antonino Andrea, Associazione L’Apetta Vagabonda, Associazione AGAPE e Fabbricasicilia s.r.l.

ECOM.A.S.

capofila: ASSOCIAZIONE CULTURALE FACITUR

importo: € 98.560,00

partners: Az. Agricola SARULLO VITO, Az. Agricola ASINALAT, Az. Agricola VARISCO BARTOLOMEO, Az. Agricola CATALANO SALVO, Az. Agricola PRATO GIUSEPPA, Az. Agricola MEZZALUNA S.S.A., Ass. FATTORIA ALESI A.P.S., Dr. Alesi Filippo, Comune di Ciminna e Comune di Villafrati.