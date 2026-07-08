Sarà ricostruito il viadotto San Giuliano demolito perché a rischio crollo fra la fine del 2021 e la prima metà del 2022. Anas ha pubblicato la gara d’appalto per i lavori di ricostruzione del viadotto lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, tra il km 62,720 e il km 63,900, nel territorio di Caltanissetta.

Un investimento complessivo da quasi 72 milioni e mezzo

L’importo dell’appalto è di 57,98 milioni di euro, mentre l’investimento complessivo dell’opera ammonta a 72,45 milioni di euro.

L’intervento consentirà di ripristinare uno dei principali collegamenti di accesso alla città di Caltanissetta, interrotto nel 2017 a seguito della chiusura e della successiva demolizione del precedente viadotto.

Il nuovo viadotto da oltre 1 chilometro

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo viadotto lungo circa 1.134 metri, progettato secondo i più avanzati standard di sicurezza. In particolare, l’impalcato in progetto è costituito da una struttura mista acciaio-calcestruzzo costituita da due travi in acciaio con interasse 5 metri, con traversi di irrigidimento e una soletta di collegamento di spessore 32 centimetri. La larghezza della piattaforma stradale in progetto, pari a quella del viadotto demolito, è di 11 metri con due corsie di 3,50 metri e banchine di 1,25 metri, oltre ai cordoli laterali. L’altezza dell’impalcato e sarà di 3,47 metri.

Le pile poggiano su fondazioni a pozzo di profondità variabile da 16 a 44 metri con diametro interno del pozzo di 10 metri. Tutte le pile saranno di sezione pressoché rettangolare cave in calcestruzzo armato ed ispezionabili all’interno attraverso un percorso interno alla sezione che porta fino alla sommità della pila e ai baggioli di appoggio.

Il progetto ambientale e gli interventi complementari

Il progetto prevede anche interventi complementari all’intervento principale da eseguire separatamente ad esso, tra cui la sistemazione idraulica del versante che sarà oggetto di separata procedura di istruttoria della Struttura Territoriale Sicilia.

L’intero intervento è stato progettato nel rispetto dei nuovi CAM (criteri ambientali minimi) nell’ottica della sostenibilità ambientale ed economica, principale obiettivo della nuova modalità di progettazione di Anas.

La durata dei lavori è prevista in 1.015 giorni.

L’opera rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità della Sicilia centrale e consentirà di migliorare l’accessibilità alla città di Caltanissetta e i collegamenti lungo la SS 640.